Картофель не так уж полезен: вот 5 проблем, которые он может вызвать

Если вы любите картофель и добавляете его едва ли не ко всем блюдам, сначала убедитесь, что знаете все последствия его употребления. Этот корнеплод может повредить пищеварению, уровню сахара и вашей фигуре.

Картофель на первый взгляд может показаться достаточно безопасным овощем, однако на самом деле он может серьезно повлиять на ваш организм и не всегда наилучшим образом. Многие едят ее каждый день и даже не задумываются о рисках, которые подвергают себя.

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Как картофель влияет на организм

Вы могли об этом не знать, однако картофель может стремительно повысить уровень сахара в крови и способствовать увеличению веса. Именно поэтому, если вы соблюдаете диету с низким содержанием углеводов, вам следует избегать ее.

Кроме того, картофель – пасленовый овощ, а это значит, что в нем содержатся гликоалкалоиды, способствующие развития кишечной проницаемости. Также корнеплод может привести к расстройствам пищеварения и боли в суставах.

Считается, что негерметичный кишечник, который может привести к употреблению большого количества картофеля, может вызвать аутоиммунную реакцию: различные белки, которые должны оставаться в пищеварительном тракте, попадают в кровь, и тогда организм атакует их в ответ.

Также, оказывается, картофель может привести к тому, что вы наберете несколько лишних килограммов. Особенно сильно употребление этого продукта влияет на окружность талии у женщин, поэтому будьте внимательны к употреблению овоща.



Картофель может помешать похудению / Фото Pexels

Нельзя забывать и о том, что картофель – один из овощей, которые часто выращивают генетически модифицированными, чтобы достичь лучших урожаев. Редко, но у некоторых людей может быть и аллергия на картофель, об этом рассказывает доктор Дебора Салливан.

Если у человека есть аллергия на картофель, его иммунная система неблагоприятно реагирует на специфические соединения в картофеле, которые могут включать пататин или соланин. Люди с аллергией на картофель часто имеют перекрестную чувствительность к другим веществам, содержащим подобные аллергены к имеющимся в картофеле,

– поделилась Салливан.

Однако избегать картофеля в рационе может быть не так-то просто, ведь этот овощ содержится во многих продуктах как скрытый ингредиент.