Чим шкідлива порада їсти до відчуття легкого голоду: дієтологиня розвіяла популярний міф

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Джерело:

інстаграм Тетяна Лакуста

Порада вставати з-за столу з відчуттям легкого голоду така ж шкідлива, як інтервальне голодування для непідготовленого організму. Річ в тім, що людина зі схильністю до переїдання, яким страждають більшість людей з ожирінням, – точно переїсть після такої рекомендації.

Закінчувати вживання їжі треба в стані ситості – залишкового почуття комфорту в шлунку і задоволення від їжі. При цьому можливість відчувати ситість і голод в дорослому віці дана не всім. Бувають випадки, коли людина не розуміє, як це – відчувати, що вона наїлася та їсть доти, поки не відчує важкість в шлунку. 

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Інколи навпаки – відчуття голоду приходить дуже рідко, через що людина тривалий час не згадує про їжу. Таке частіше зустрічається у людей зі схильністю до зниженої маси тіла або у пацієнтів з обмежувальним харчовою поведінкою в анамнезі.

Причини розладу

Найчастіше відсутність почуття голоду та ситості пов'язана з дитинством та розвивається у тих, хто:

  • мав досвід надмірного контролю, пов'язаного з їжею;
  • стикнувся з закормлюванням;
  • їв через "шантаж" зі сторони батьків.

Що робити дорослим, які хронічно переїдають

  • Їжте, поки не відчуєте ситість.
  • Спробуйте їсти повільно. Це не дасть змоги з'їсти занадто багато їжі та переїсти.
  • Формуйте раціон за методом збалансованої тарілки – так ви не переїсте, завдяки надлишку калорійності.
  • Включіть в раціон овочі. Клітковина перекриє формування механізму ситості через заповнення стінок шлунка.
  • Відмовтеся від рідкої їжі. Вона погано задовольняє відчуття ситості та дає коротке відчуття насичення.
  • Відмовтеся від порад дієтологів, які змушують вас ходити напівголодними чи їсти маленькими порціями, обіцяючи міфічне "прискорення метаболізму". Так ви лише пришвидшите появу хронічного голоду та подразнення. 