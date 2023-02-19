Лікарі рекомендують дуже відповідально підбирати побутову хімію, щоб не нашкодити власному здоров'ю. Зокрема, нутриціолог Тетяна Ярмошук розповіла, чим шкідливі засоби для миття посуду та як їх замінити.

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Чим шкідливі засоби для миття посуду?

Сухість шкіри та дерматит

У магазинах побутової хімії можна знайти мийні засоби на будь-який "смак". Трапляються пляшечки навіть з екстрактом ромашки, алое вера чи зволожувальним маслом. Проте ці добавки спрямовані лише на залучення покупців. Для шкіри цей засіб не принесе жодної користі. Навпаки – будь-який гель для миття посуду руйнує захисний шар шкіри й викликає сухість, лущення та зневоднення.

Погане самопочуття

Усі яскраво виражені аромати мийних засобів (лимон то чи женьшень) насправді просто замасковують різкий запах хімікатів, що входять до його складу. Для людей з ослабленим імунітетом це загрожує мігренню і захворюваннями дихальних шляхів.



Мийні засоби / Фото Pexels

Небезпечні захворювання

Найбільшу шкоду для організму мийний засіб може завдати, якщо погано змивати посуд. Адже разом з їжею у шлунок потраплять хімікати. Регулярне їхнє "вживання" провокує не просто харчове отруєння або порушення обміну речовин, але й гастрит та виразку шлунку.

Чи знали ви, що мийні засоби для посуду – одні із тих засобів, які можуть заподіювати шкоду нашому здоров'ю, при чому абсолютно непомітно. Річ у тому, що залишки таких засобів дуже погано змиваються зі стінок посуду. Візуально їх не видно, але після кожного миття на стінках залишається частина засобу, який разом з їжею і напоями потрапляє в наш організм,

– розповідає нутриціологиня Тетяна Ярмошук в Instagram.

Як зменшити шкоду засобів для миття посуду?

Читати склад засобу

Вибирайте мийні засоби дуже ретельно, читайте їхній склад на етикетці. Важливо, щоб серед компонентів не було штучних ароматизаторів, етилендіамінтетраоцтової кислоти, внаслідок якої утворюється піна, а поверхнево-активні речовини були максимально м'якими. На щастя, зараз на полицях магазинів з'являється все більше безпечних екопродуктів.

Розбавляти засіб водою

Для захисту організму можна розбавляти мийні засоби водою, тоді їхня концентрація буде не такою шкідливою. Також варто ретельно промивати губку та ополіскувати посуд проточною водою не менше 15 – 20 секунд.

Мити посуд в рукавичках

Гумові рукавички допоможуть захистити ваші руки, адже побутова хімія має накопичувальний ефект. Згодом, після регулярного використання мийного засобу, ви можете помітити, що шкіра рук стала сухою та зневодненою.

Замінити хімічні засоби на екологічні

Якщо ви хочете повністю уникнути можливого отруєння чи негативного впливу на організм, тоді не використовуйте хімічні засоби для миття посуду взагалі. Можете замінити їх на харчову соду, господарське мило або гірчичний порошок, вони відмінно справляються з видаленням жиру.



Посудомийна машина / Фото Unsplash​

Використовувати посудомийну машину

Доведено, що посудомийна машина залишає значно менше хімічних елементів на посуді. Відповідно ви уникнете можливого вживання шкідливих речовин, які залишаються після звичайного миття. Тож і ризиків поганого самопочуття чи раптового захворювання значно менше.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Соломія Борух