Якщо ви хочете насолодитися смачними стравами на святковому столі, проте хочете зробити його більш здоровим, вам варто замінити один з найбільш калорійних і шкідливих інгредієнтів салатів – майонез.

Майонез і справді має незвичний і цікавий смак, проте не варто робити його звичним інгредієнтом своєї кухні. Додавання майонезу на бутерброди, гарніри, салати, у заправки та соуси може додати до вашого раціону дуже багато зайвих калорій та жиру. Тож докторка Рейчел Пол розповіла, чим можна замінити цей продукт.

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Грецький йогурт

Якщо ви думаєте, чим заправити олів'є чи інший салат, грецький йогурт може стати достойною і точно більш здоровою альтернативою майонезу. Він також має схожу кремову текстуру, і хоч смак відрізняється, він також непогано працюватиме у багатьох рецептах.

Чудово підходить грецький йогурт і для заправок та соусів – тож якщо ви хочете запікати картоплю чи м'ясо під соусом, набагато краще використати грецький йогурт, а не майонез.

Авокадо

Звісно, авокадо смакуватиме зовсім не так, як майонез, проте кремова текстура буде досить подібною, якщо ви перемелете цей фрукт. Окрім того, на відміну від майонезу, авокадо наповнене здоровими жирами, а також воно смачне та матиме велику поживну цінність.

Використовувати авокадо можна на бутербродах або як іншу намазку.

Хумус

Хумус – це ще одна неймовірна заміна майонезу. Готують його із нуту, який багатий на клітковину та білок, тахіні та оливкової олії. Додають до хумусу також лимонний сік та спеції. Ви можете придбати вже готовий хумус або ж приготувати його самостійно вдома – так ви зможете прослідкувати, що саме потрапляє у вашу намазку.

Хумус має м'який горіховий та трохи гострий смак та кремову консистенцію, що трохи нагадує майонез. Ви можете використовувати хумус для бутербродів або ж як соус для овочів та чипсів.

Сметана

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Звісно, сметана не є найкориснішою заміною майонезу з усіх можливих, та вона також набагато менш калорійна та досить сильно нагадує його за текстурою. Ви можете заправляти свої салати сметаною замість майонезу, і це точно піде на користь вашому здоров'ю.



Сметаною можна заправляти салати / Фото Pexels

Тахіні

Тахіні – це паста із меленого кунжутного насіння, і вона не є низькокалорійною, але через дуже насичений смак ви навряд чи з'їсте надто багато. Та попри те, що у тахіні не бракує калорій, він безперечно корисніший за майонез. Паста має горіховий та вершковий смак, який віддаватиме легкою гіркотою.

Пюре з тофу

Пюре з тофу має дуже наближену до майонезу текстуру, і саме через це може бути чудовою його заміною. У цьому пюре точно буде набагато більше корисних калорій, аніж у майонезі, а також ви отримаєте набагато менше калорій.

Додавати пюре з тофу можна і до салатів, і на бутерброди, і використовувати як соус. В 100 грамах такого пюре міститься всього 80 – 100 калорій.