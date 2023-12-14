Если вы хотите насладиться вкусными блюдами на праздничном столе, однако хотите сделать его более здоровым, вам следует заменить один из самых калорийных и вредных ингредиентов салатов – майонез.

Майонез действительно имеет необычный и интересный вкус, однако не стоит делать его привычным ингредиентом своей кухни. Добавление майонеза на бутерброды, гарниры, салаты, заправки и соусы может добавить в ваш рацион очень много лишних калорий и жира. Так что доктор Рейчел Пол поведала, чем можно заменить этот продукт.

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Греческий йогурт

Если вы думаете, чем заправить оливье или другой салат, греческий йогурт может стать достойной и более здоровой альтернативой майонезу. У него также похожая кремовая текстура, и хотя вкус отличается, он также будет неплохо работать во многих рецептах.

Прекрасно подходит греческий йогурт и для заправок и соусов – так что если вы хотите запекать картофель или мясо под соусом, гораздо лучше использовать греческий йогурт, а не майонез.

Авокадо

Конечно, авокадо будет смаковать совсем не так, как майонез, однако кремовая текстура будет достаточно похожей, если вы перемолете этот фрукт. Кроме того, в отличие от майонеза, авокадо наполнено здоровыми жирами, а также оно вкусно и будет иметь большую питательную ценность.

Использовать авокадо можно на бутербродах или в другой намазке.

Хумус

Хумус – это еще одна невероятная замена майонеза. Готовят его из нута, который богат клетчаткой и белок, тахини и оливкового масла. Добавляют в хумус также лимонный сок и специи. Вы можете приобрести уже готовый хумус или приготовить его самостоятельно дома – так вы сможете проследить, что именно попадает в вашу намазку.

Хумус имеет мягкий ореховый и немного острый вкус и кремовую консистенцию, немного напоминающую майонез. Вы можете использовать хумус для бутербродов или соус для овощей и чипсов.

Сметана

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Конечно, сметана не является самой полезной заменой майонеза из всех возможных, но она гораздо менее калорийна и достаточно сильно напоминает его по текстуре. Вы можете заправлять свои салаты сметаной вместо майонеза и это точно пойдет на пользу вашему здоровью.



Сметаной можно заправлять салаты / Фото Pexels

Тахини

Тахини – это паста из молотых кунжутных семян, и она не является низкокалорийной, но из-за очень насыщенного вкуса вы вряд ли съедите слишком много. Но несмотря на то, что в тахине хватает калорий, он бесспорно полезнее майонеза. Паста имеет ореховый и сливочный вкус, который будет отдаваться легкой горечью.

Пюре из тофу

Пюре из тофа имеет очень приближенную к майонезу текстуру, и именно поэтому может быть прекрасной его заменой. В этом пюре точно будет гораздо больше полезных калорий, чем в майонезе, а также вы получите гораздо меньше калорий.

Добавлять пюре из тофа можно и в салаты, и на бутерброды, и использовать как соус. В 100 граммах такого пюре содержится всего 80 – 100 калорий.