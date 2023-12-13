Зима – це непроста пора року, якщо ви не знаєте, як уникати переїдань, адже святкування ідуть одне за одним, а через холодну погоду ви навіть не маєте можливості спалити усі калорії так, як робите це влітку. Що ж, експертка зі здоров'я Сара Хейс Кумер розповіла, як саме потрібно їсти, щоб не почувати себе погано згодом.

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Трошки усього

Завдяки цьому способу ви можете їсти усе, що завгодно зі святкового столу – але у зовсім невеликих порціях, просто на пробу. Думайте про застілля як про відвідання фестивалю їжі, де на кожному стенді ви можете отримати безкоштовний зразок того чи іншого товару.

Ви завжди можете повернутися до того, що вам сподобалося найбільше, якщо ви все ще почуватиметеся голодними, проте повірте, якщо ви спершу спробуєте потрохи всього – скоріш за все, цього не трапиться. До того ж така стратегія залишає місце для того, щоб ви могли спробувати і десерт.

Їжте перед застіллям

Деякі люди вдаються до періодичного голодування або ж інших дієт, за яких порції потрібно точно розраховувати та обмежувати свій режим харчування у той чи інший спосіб. Проте ця стратегія перед застіллями, скоріш за все, буде програшною.

Найкраще, що ви можете зробити, аби не переїсти на святі – це не приходити туди дуже голодними. Деякі дослідження стверджують, що люди, які пропускають сніданок, як правило, споживають більше калорій, цукру та насичених жирів протягом дня, ніж люди, які снідають.

Іншими словами, обмеження у їжі протягом дня може мати зовсім протилежний ефект.

Не забувайте про основи

Для того, щоб відчувати себе по-справжньому ситими, вам потрібно вживати достатню кількість клітковини, білка та здорового жиру протягом дня. Клітковину ви можете отримати з цілого зерна, фруктів та овочів, а також насіння та горіхів. Білок ви знайдете у яйцях та м'ясі, а здорові жири – у оливковій олії, авокадо, горіхах, насінні та рибі.

Окрім того, чимало людей плутають спрагу із голодом. Тож для того, щоб уникнути цієї проблеми, слідкуйте за тим, щоб споживати достатню кількість рідини протягом дня. Це допоможе полегшити також і здуття живота та млявість після споживання їжі.



Під час харчування потрібно їсти більше клітковини / Фото Pexels

До речі, алкоголь також може притупити ваше усвідомлення того, наскільки ви ситі, і ви захочете з'їсти більше їжі навіть у випадку, якщо ваш шлунок вже наповнений.

Сповільніться

Відірвіться на мить від їжі, огляньте свою тарілку і спробуйте повільно насолодитися тим, що ви щойно з'їли. Приділіть кілька хвилин, щоб насолодитися відчуттям компанії людей, з якими ви сидите за столом, і споживанням їжі, яка вам подобається.

Так ви, по-перше, зможете отримати навіть більшу радість від споживання смачних страв, а, по-друге, вчасно зрозумієте, що ви вже ситі.

Порухайтеся

Незалежно від того, що ви вирішите їсти, якщо ви знайдете спосіб якомога більше рухатися під час свят, це може значно поліпшити справу. Звичайна щоденна прогулянка може допомогти вам почуватися самими собою, коли доведеться повертатися до роботи.