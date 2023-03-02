Вам не потрібно багато часу чи кулінарного досвіду, аби приготувати ці суперсмачні снеки. 1 рецепт, який ви точно збережете.

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Рецепт чипсів з картопляного пюре

Інгредієнти:

4 картоплини;

1 чайна ложка прованських трав або паприки;

сіль та перець до смаку;

1 чайна ложка оливкової олії.

Спосіб приготування:

Крок 1. Чистимо та відварюємо картоплю, а тоді перетворюємо у пюре.

Крок 2. Змішуємо в місткості сіль, перець, прованські трави або паприку (можна зробити два види снеків) та оливкову олію. Все додаємо у картоплю та ретельно перемішуємо.

Крок 3. З картоплі формуємо невеличкі кульки та викладаємо на деко, застелене пергаментом. Зверху накриваємо ще одним листом пергаменту.

Крок 4. За допомогою склянки сформуйте тонкі чипси, притискаючи зверху пюре.

Крок 5. Після цього верхній лист прибираємо та відправляємо закуску у духовку, розігріту на 120 градусів, і чекаємо годину.