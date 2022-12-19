Про це попереджають експерти Клівлендської клініки. Вони провели дослідження та визначили, скільки людей із головними болями насправді мають супутні захворювання.

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Чому головний біль не можна ігнорувати

Ви будете здивовані, але 96% людей хоча б раз у житті відчували головний біль. Вчені вже давно замислювались над тим, що головний біль, який відображає запалення у чутливих структурах, може свідчити про наявність основного захворювання.

Одне з досліджень, у якому взяло участь 3000 людей, показало, що люди, які страждають через головні болі, можуть мати насправді неврологічний розлад. Ймовірність кластерних головних болів, які характеризуються повторюваним, сильним головним болем з одного боку голови, зазвичай навколо ока, у три рази більша, ніж інші захворювання. Небезпека полягає в тому, що недуга може викликати хвороби серця, психічні розлади та інші неврологічні захворювання.



Кластерний головний біль може сигналізувати про інші недуги / Фото Pexels

Небезпечна недуга зазвичай починається біля ока, а згодом зона ураження збільшується. Болючі симптоми зазвичай турбують протягом пів години до 3 годин та можуть бути повторюваними. Експерти організації охорони здоров'я також зазначають, що частіше стикаються з головним болем вночі, вражає недуга більше чоловіків, ніж жінок.

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Дослідження показало, що існує зв'язок між цими головними болями та іншими захворюваннями: 92% учасників з кластерними головними болями мали принаймні одну додаткову хворобу. В більшості через супутні захворювання страждали жінки, показник яких становив 96%, а у чоловіків 90%. Результати вкотре доводять, що будь-який симптом не можна ігнорувати, адже він сигналізує про небезпеку.

У всьому світі головний біль має неймовірний вплив на якість життя людей як економічну, так і соціальну. Наші результати показують, що люди з кластерними головними болями не тільки мають підвищений ризик інших захворювань. Ті, хто має принаймні одну додаткову хворобу, пропустили в чотири рази більше днів роботи через хворобу та інвалідність, ніж ті, у кого є лише кластерні головні болі,

– підсумовує авторка дослідження Керолайн Ран.