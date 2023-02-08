Не лише діти можуть припускатись таких помилок. Дослідники починають розуміти, чому деяким дорослим складніше розрізняти праворуч і ліворуч.

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Чому деякі дорослі люди плутають право і ліво

Жодна людина не має труднощів із визначенням чогось попереду чи позаду, зверху чи знизу. Але відрізнити ліво і право – інше. Це відбувається через симетрію та коли ви, приміром, обертаєтеся, і право-ліво виявляється навпаки,

– зауважує Інеке ван дер Хем, доцентка кафедри нейропсихології Лейденського університету.

На перший погляд може здатись, що це легкий процес. Але це не так, адже він потребує певних вмінь, пам'яті, мови, візуальної та просторової обробки. Дослідники лише на початковій стадії вивчення нашого мозку під час цього процесу.



У чому ж причина проблем з виявлення правої та лівої сторін / Фото Pexels

Проте вже відомо, що ключовим фактором у визначенні лівого і правого боку є наше тіло. "Перш за все, людина має зорієнтуватися, де яка сторона відносно її тіла. Декому допомагають тату чи пірсинг", – каже Жерар Гормлі, лікар загальної практики та клінічний професор Королівського університету Белфаста в Північній Ірландії.

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Відкритим залишається запитання про те, чому деякі дорослі все ж плутають право і ліво. Дослідження припускають, що все залежить від асиметричності – чим вона більша (йдеться, зокрема, про те, якою рукою ви пишете), тим легше відрізняти сторони.

Якщо одна сторона вашого мозку трохи більша за іншу, ви, як правило, краще розрізняєте право-ліво. Якщо ви дозволяєте дитині йти трохи попереду і самій ухвалювати рішення, куди повернути, такі діти згодом краще орієнтуються у просторі, – резюмує фахівець.