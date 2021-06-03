Чому холодне м'ясо загрожує нашому здоров'ю: пояснення лікарів

Для багатьох людей холодне м'ясо здається легким та корисним перекусом. Утім, як стверджують науковці, звичка їсти їжу, яка охолола, може завдати організму чималої шкоди.

Вживання холодної їжі, особливо м'яса, яке охололо, може призвести до розладів травлення. Це пов'язано з тим, що людський шлунок навчений засвоювати гарячу їжу.

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Холодне м'ясо виявляється занадто важким завдання для нашого організму. Шлунок не може переробити остиглу їжу й кидає всі сили на її "розігрів". До таких висновків вчені прийшли ще на початку 19 століття.

Можна починати обід з заморожених сирих устриць, їсти гарячий суп, а потім перемикатися на морозиво і запивати усе це гарячою кавою. Але температура шлунку при цьому не зміниться навіть на 0,5 градуса,

– стверджував у 1905 році нью-йоркський професор Вільям Гілман Томпсон.

Висновки вченого були не випадковими. Томпсон самостійно провів ряд експериментів з пацієнтами, під час яких вимірював температуру шлунку одразу ж після потрапляння у нього гарячої та холодної їжі.

Сучасні фахівці підтримують висновки Томпсона. Доцент медицини Марк Маттар заявив, що тепла їжа – запорука нормальної роботи травної системи. Він нагадав, що наші бабусі завжди радили вживати теплий суп або чай у разі виникнення спазмів чи болю в животі. І ця порада була дуже доречною: теплі страви й справді допомагають м'язам розслабитися, що призводить до заспокоєння шлунка. Крім цього підігріта тепла рідина позитивно впливає на слизову органу.

Маттар переконаний, що холодна їжа провокує дискомфорт, а спектр побічних реакцій може варіюватися від закрепу до сильної діареї.

Лікарі нагадують, що найкраще їсти м'ясо, температура якого досягає хоча б 37 градусів. В такому разі ваша травна система не буде витрачати сили й час на розігрів їжі та одразу розпочне її перетравлення. У результаті усі корисні речовини потраплять у кров, білки правильно обробляться, а ваш кишківнику не доведеться перетравлювати цілі шматки їжі.