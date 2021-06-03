Почему холодное мясо угрожает нашему здоровью: объяснение врачей

Для многих людей холодное мясо кажется легким и полезным перекусом. Но, как утверждают ученые, привычка есть остывшую пищу может нанести организму большой вред.

Употребление холодной пищи, особенно остывшего мяса, может привести к расстройствам пищеварения. Это связано с тем, что человеческий желудок обученный усваивать горячую пищу.

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Холодное мясо оказывается слишком тяжелой задачей для нашего организма. Желудок не может переработать остывшую пищу и бросает все силы на ее "разогрев". К таким выводам ученые пришли еще в начале 19 века.

Можно начинать обед с замороженных сырых устриц, есть горячий суп, а затем переключаться на мороженое и запивать все это горячим кофе. Но температура желудка при этом не изменится даже на 0,5 градуса,

– утверждал в 1905 году нью-йоркский профессор Уильям Гилман Томпсон.

Выводы ученого не были случайны. Томпсон самостоятельно провел ряд экспериментов с пациентами, во время которых измерял температуру желудка сразу же после попадания в него горячей и холодной пищи.

Современные специалисты поддерживают выводы Томпсона. Доцент медицины Марк Маттар заявил, что теплая пища – залог нормальной работы пищеварительной системы. Он напомнил, что наши бабушки всегда советовали употреблять теплый суп или чай в случае возникновения спазмов или боли в животе. И этот совет был очень кстати: теплые блюда действительно помогают мышцам расслабиться, что приводит к успокоению желудка. Кроме этого подогретая теплая жидкость положительно влияет на слизистую органа.

Маттар убежден, что холодная пища вызывает у нашего организма дискомфорт. Спектр побочных реакций может варьироваться от запора к сильной диареи.

Врачи напоминают, что лучше есть мясо, температура которого достигает хотя бы 37 градусов. В таком случае ваша пищеварительная система не будет тратить силы и время на разогрев пищи и сразу начнет ее переваривание. В результате все полезные вещества попадут в кровь, белки правильно разделаться, а вашему кишечнику не прийдётся перетравливать целые куски пищи.