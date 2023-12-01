Ставлення людей до жирів у раціоні досить мінливе: то їх обожнюють, то намагаються максимально обмежити. Втім, баланс – це завжди найкращий варіант, тож мононасичені і полінасичені жири мають залишатися важливою частиною вашого меню.

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Авокадо

Цей продукт надзвичайно багатий на мононасичені жири, які вважаються корисними для серця. окрім того, у авокадо можна знайти досить багато антиоксидантів та вітамінів груп С та Е, які також мають протизапальні властивості та захищають організм від пошкодження вільними радикалами.

Насіння чіа

Насіння чіа не тільки смачне, але й досить універсальне, адже його можна додавати до багатьох різноманітних страв. Окрім того, з нього можна отримати омега-3 жирні кислоти, які можуть допомогти зі зниженням симптомів депресїї, хвороб серця та запалення суглобів.

Всього у одній порції насіння ви можете знайти близько 10 грамів клітковини, яка дуже позитивно впливає на травлення.

Яйця

Все ще точиться чимало суперечок щодо того, скільки яєць на день можна їсти, та додавання одного яйця точно буде абсолютно безпечним. Саме цей продукт може стати чудовим джерелом білка та дати вам потрібну порцію вітаміну D, який допомагає зміцнювати кістки. Містяться у яйцях і інші поживні речовини, зокрема лютеїн та зеаксантин, які знижують ризик сліпоти.



Яйця містять корисні жири / Фото Pexels

Оливки та оливкова олія

Оливкова олія – це основний продукт середземноморської дієти, яка є надзвичайно популярною. Окрім того, цей продукт може бути джерелом одних із найбільш корисних для серця мононасичених жирів. Є у оливках та олії з них і вітамін Е, який може допомогти підтримувати імунітет та здоров'я шкіри.

Грецький йогурт

Жири у йогурті дуже добре забезпечують ситість, а це робить його дуже корисним перекусом чи сніданком. Грецький йогурт багатий на білок та кальцій, а ця поживна речовина потрібна для зміцнення та побудови кісток.

Пробіотики, мікроорганізми, що підтримують здоров'я вашого кишківника, також містяться у йогурті.