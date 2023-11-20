Тренування – це дуже важлива частина схуднення, тож якщо ви хочете втратити кілька кілограмів та підтягти живіт, вам варто додати до свого розпорядку дня кілька корисних вправ. Експертка з пілатесу Ширлін Кім поділилася 10-хвилинним тренуванням для досягнення фігури "пісочний годинник".

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Піднімання ніг

Для виконання першої вправи вам потрібно опуститися на коліна, а руки поставити перед собою на ширині плечей та впертися ними у підлогу. Після цього вам потрібно водночас підняти праву ногу та ліву руку так, щоб вони разом з тулубом утворили одну рівну лінію.

Затримайтеся у цій позиції на кілька секунд, а після цього поверніться у вихідне положення. Згодом повторіть вправу з протилежною ногою та рукою. Для отримання найкращого результату вам потрібно повторювати це тренування протягом хвилини; уважно слідкуйте за тим, щоб протягом усього виконання вправи ваша спина залишалася прямою.



Піднімання ніг корисне для схуднення / Фото Pexels

Піднімання ніг лежачи

Ця вправа також допоможе вам зміцнити прес та досягти тоншої талії. Дуже ефективна вона і у спаленні жиру на животі. Для того, щоб виконати вправу, ляжте на спину, коліна зігніть так, щоб ступні все ще міцно торкалися землі.

Після цього підніміть ноги на 90 градусів, все ще тримаючи їх зігнутими. Піднімайте і опускайте їх так, щоб вони не торкалися землі протягом 30 секунд. Намагайтеся під час вправи не відривати руки від підлоги.



Підтягнутий прес важливий для втрати ваги / Фото Pexels

Планка з бігом

Планка – це одна з найефективніших вправ для преса, які тільки існують. Та для того, щоб зробити її більш складною, ви можете спробувати імітувати рухи бігу під час бігу.

Тренування з пілатесу корисне для здоров'я / YouTube-канал Ширлін Кім

Для цього спершу займіть стартову позицію планки, а після цього почергово підтягувати до грудей по нозі. Повторюйте вправу протягом 30 секунд.