А чи знаєте ви, що ананас також може бути дещо недружнім до нас, створюючи певні неприємні відчуття? Чому так відбувається – дізнавайтеся далі.

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Може з’їсти трохи нас

Річ у тім, що ананаси містять дуже потужний протеолітичний фермент, який називається бромелайн. Простіше кажучи, це – молекула, що здатна розщеплювати білки. І щоразу, коли ви їсте ананас, він певним чином з’їдає трохи вас.

Логіка така: білок для наших клітин є таким собі клеєм, який утримує їх разом, а бромелайн розщеплює його і позбавляє клітини можливості триматися вкупі.



Фермент ананасу розщеплює білок / Фото unsplash

Ось чому, коли ви їсте ананас, ви можете відчувати поколюючий біль на язику, а шкіра довкола рота червоніє і пече. Фактично бромелайн розчинив частину вас і утворив рану. На щастя, тканина в роті заживає швидше, ніж решта тіла, а слина насичена власними знеболювальними засобами нашого тіла.

А як тільки ви проковтнете ананас, шлункова кислота та власні протеолітичні ферменти вашого організму розщеплять недружній до нас бромелайн.

Як їсти ананас безпечно

Для всіх любителів ананасів є чудова новина. Якщо ви хочете уникнути укусу бромелайна, просто приготуйте цей фрукт . При нагріванні ферменти змінюють свою форму і не будуть функціонувати.

. При нагріванні ферменти змінюють свою форму і не будуть функціонувати. Також ви можете замочити ананас у солоній воді, яка так само як тепло, порушить форму ферменту.



Соковитий ананас / Фото unsplash