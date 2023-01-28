Дослідники Гарварду залучили до нового експерименту 26 тисяч добровольців. Їм вдалось виявити зв'язок між надмірною вагою та засвоєнням вітамінів в організмі.

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Як вага впливає на організм

Дослідники виявили, що здатність засвоювати вітамін D залежить від показників маси тіла. Важливо розуміти, що саме він є важливим елементом для профілактики онкологічних хвороб, діабету, захворювань м'язової системи та покращення стану ротової порожнини.

В ході експерименту вдалось визначити, що люди, які вживали добавки з вітаміном, мали на 30 − 40% нижчі ризики захворіти та померти від раку чи отримати аутоімунні захворювання у порівнянні з людьми, які мали вищий індекс маси тіла. Позитивних результатів від прийому добавок у людей з надмірною вагою вчені не зафіксували.



Чому підтримувати здорову вагу важливо / Фото Pexels

У дослідженні взяло участь 26 тисяч людей похилого віку з нормальною вагою та ожирінням. Вони протягом певного періоду приймали добавки вітаміну D та омега-3. Також була і контрольна група, яка вживала плацебо. Граничним значенням здорової маси тіла вважався показник ІМТ, який менший ніж 25.

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На думку дослідників, неефективність вітаміну D для людей з великою вагою може бути пов'язана з кількома факторами:

вітамін D є жиророзчинним, тому люди з вищим рівнем жирової тканини можуть накопичувати більше цієї речовини, через що у крові її менше;

жирова тканина пригнічує ферменти та рецептори, які відповідають за ефективність вітаміну D в організмі.

Наразі вчені працюють над дослідженням цих гіпотез.