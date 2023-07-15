В багатьох регіонах світу чимало страв включають курячі яйця, проте це зовсім не означає, що вони корисні для здоров'я. Попри те, що світове виробництво яєць тільки зростає, численні дослідження показують, що вони можуть вам нашкодити.

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Яка шкода від яєць

Наука ще не визначила остаточно усі зв'язки між надмірним вживанням яєць та шкодою для здоров'я людини, проте вже зараз є переконливі докази того, що цей продукт впливає на ризики смертності від раку та серцево-судинних захворювань.

Сполуки, які є в яйцях, можуть бути надзвичайно шкідливі – зокрема, це холестерин та насичені жири. Саме через них можуть проявитися численні хронічні захворювання.

Холестерин – це жирна вуглецева сполука, що виробляється у печінці. В невеликих кількостях він може бути корисним, адже допомагає виробляти вітаміни та гормони, необхідні для функціонування організму. Але потрібну кількість цієї сполуки може виробити тіло людини.

Натомість яйця як регулярна складова раціону можуть призвести до надлишку холестерину. Це може спричинити підвищення ризику смерті. Одне з досліджень показало, що залежно від віку цей ризик може зрости до 14%.



Яйця можуть спричинити серцеві захворювання / Фото Pexels​

Також високий рівень холестерину на серцеві захворювання, до яких він призводить, є причиною понад 4,4 мільйона смертей щороку у всьому світі.

Можуть яйця спричинити й появу іншого страшного захворювання – цукрового діабету. Один з експериментів показав, що у людей, що споживали три чи більше яєць на тиждень, ризик захворювання зріс на 39%.

Кілька інших досліджень вказують також на зв'язок між споживанням яєць та розвитком ракових клітин. У жінок вживання більше, ніж 5 яєць на тиждень може призвести до появи раку грудей.

Та найбільш розповсюдженою небезпекою, яка криється у яйцях, є харчове отруєння. Через контакт з зараженими курячими фекаліями самі яйця та шкаралупа часто опиняються зараженими сальмонелою, бактеріальною інфекцією.

Тож якщо після вживання яєць ви відчуваєте нудоту, діарею, блювоту чи лихоманку – цілком імовірно, що в ваших яйцях були шкідливі бактерії. Щороку від сальмонельозу по всьому світові страждають понад 80 мільйонів людей. І понад 50% усіх харчових отруєнь походять від яєць.