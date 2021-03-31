Чому не ростуть груди та чи можливо збільшити розмір бюсту без операції

"Мені вже 14, а груди й далі не ростуть!" "Мені 20 років і розмір бюсту не радує. Невже доведеться змиритися з тим, що є?" Розмір наших грудей запрограмований генетично, так само як колір очей, шкіри чи волосся, і не конче, що ми його успадковуємо від матері.

Величина бюсту може залежати від генетичного матеріалу родини по батькові або ж "міксу" генів з обох боків. Відтак, впливу на те, якими виростуть наші груди, ми не маємо. Тож чи справді альтернативи скальпелю хірурга не існує?

Читайте також Профілактика розтяжок: 3 способи покращити еластичність шкіри

Молочні залози активно ростуть у період статевого дозрівання (у віці 13 – 16 років, але не варто хвилюватися, якщо у 13 років грудна клітка залишається пласкою – груди за місяць можуть вирости з чашки А до чашки В) і цей процес у більшості випадків завершується у 19 – 20 років. Проте це зовсім не означає, що груди залишаться такими на все життя!

Грудні залози складаються з двох типів тканин – залозистої, з якої, власне, й виробляється молоко для дитини, та жирової. Під впливом різних факторів кількість цієї тканини протягом життя жінки може змінюватися.

Що впливає на ріст грудей



Що впливає на ріст грудей / Фото Pexels

Коливання ваги

Коли ми набираємо вагу, кількість жиру у нашому тілі збільшується. Здавалося б, є у цьому свій плюс, адже груди також збільшуються. А от і ні! Кожен із нас гладшає по-різному і в якому місці жир буде накопичуватися у першу чергу, залежить від гормонального фону. Наприклад, якщо ваш тип фігури – "яблуко", то спершу у вас буде повніти верхня частина тіла (збільшуватиметься й об’єм талії, і обхват грудей). А от якщо ваш тип фігури – "груша", на збільшення розміру бюсту сподіватися марно.

Хай там що, набирати зайві кілограми тільки для того, щоб зекономити на силіконі, не варто. Вашим пріоритетом повинно бути здоров'я, тому харчуватися треба так, аби задовольняти енергетичні потреби вашого організму, а не досягати апетитних форм.

До теми Про що розповість ваш тип фігури: рекомендовані звички, схеми харчування та тренувань

У міру того, як ми втрачаємо вагу, розмір бюсту також буде змінюватися, і ці зміни у кожної жінки будуть різними. Одні швидше худнуть у грудях (відповідно, зменшується розмір чашки), а інші – під грудьми (зменшується окружність грудної клітки).

У різні періоди життя розмір грудей може змінюватися, тому періодично кожній жінці необхідно вимірювати об’єм грудей по найвищих точках (сосках) і обхват під ним. Це дозволить відстежувати зміни, які відбуваються з грудними залозами й відповідно на них реагувати. Носіння тісних бюстгальтерів порушує циркуляцію крові у грудях. Крім того, перетискає грудну клітку та лімфатичні вузли у підпахвинних ділянках, що не є корисним. А якщо бюстгальтер – надто великий, натиратиме шкіру та соски.

Вагітність і грудне вигодовування



Вагітність і грудне вигодовування впливають на форму грудей / Фото Pexels

Своєї остаточної форми груди набувають лише після вагітності і годування грудьми. Мало у світі знайдеться жінок, які б не зауважили жодних змін у своїх молочних залозах у цей період. Груди ростуть коштом збільшення залозистої тканини, необхідної для продукції молока і жирової, оскільки жінки "при надії" упродовж 9 місяців активно набирають вагу. Допоки жінка годує дитину грудьми, її груди не зменшаться. Навпаки, можуть ще трохи вирости. Але після припинення грудного вигодовування і нормалізації ваги, швидше за все, повернуться до того розміру, який був на початку вагітності. Трапляється, що груди стають ще меншими. Це відбувається внаслідок зменшення залозистої тканини і втрати ваги.

Менструація

У більшості жінок під впливом гормональних змін, зумовлених менструальним циклом, розмір грудей змінюється. У другій половині циклу вони стають важчими і більшими – настільки, що деяким жінкам навіть доводиться носити два комплекти бюстгальтерів, які підходять для першої і другої фази циклу. Часто саме по набряку і болю у грудних залозах жінка визначає, що у неї за кілька днів почнуться місячні.

Прийом гормональних препаратів

Застосування протизаплідних таблеток (особливо на початку) може викликати збільшення розміру бюсту.

Менопауза

Коли яєчники продукують естрогену все менше й менше і репродуктивна функція жінки поступово згасає, кількість залозистої тканини молочних залоз також зменшується. У жінок, які схильні до повноти, вона замінюється жировою. А оскільки бюст з віком втрачає пружність, а сили тяжіння ніхто не скасовував, груди починають обвисати.

Коли варто проконсультуватися з лікарем



Збільшити розмір грудей можна за допомогою імплантатів / Фото Pexels

Проблема маленьких грудей найчастіше турбує дівчат-підлітків. У зрілому віці жінка вже приймає себе такою, якою вона є, або ж, якщо змиритися із зображенням у дзеркалі не може, зважується на пластичну операцію. А приводом для хвилювання у неї вже може стати ущільнення, яке вона намацала у грудях чи зміна форма соска.

Як ми вже згадували, кожна дівчинка розвивається у власному темпі, але якщо є якісь сумніви, варто все-таки відвідати лікаря-гінеколога, який перевірить, чи правильно розвиваються молочні залози і чи немає якихось відхилень. Якщо маленькі груди є результатом гормонального дисбалансу (дефіциту тих чи інших гормонів), фахівець призначить відповідні гормональні препарати. Але якщо проблем з гормональним фоном немає, а менструації – регулярні, використовувати гормони з метою стимуляції росту молочних залоз категорично забороняється, оскільки це може призвести до ряду ускладнень, у тому числі порушення обміну речовин (збільшення ваги та збоїв у роботі інших органів)!

Після завершення статевого дозрівання ріст грудей припиняється. Суттєво збільшити їх розмір можна лише за допомогою імплантатів. Наприклад, якщо груди жінки "топляться" у чашечці АА, то можна й розглянути варіант пластичної операції або менш травматичний, який проводиться під місцевим знечуленням – збільшення і підтяжки молочних залоз за допомогою ін’єкцій гіалуронової кислоти. Однак якщо ситуація не є критичною, медики радять зосередитися не так на розмірі, як на формі бюсту. А покращити його привабливість можна завдяки фізичним вправам, "підкачавши" грудні м'язи. Найефективніших вправ – усього 6. Беріть на замітку!

Відтискання від підлоги

Це традиційна вправа для зміцнення м'язів грудей. Покладіть обидві руки на підлогу, широко їх при цьому розставивши. Підніміть стопи (опирайтеся при цьому на пальці ніг). Відірвіть коліна від підлоги, після чого переходьте до найскладнішого: зігнувши руки у ліктях, опустіться вниз, а тоді випряміть руки, піднявши корпус угору. Якщо для вас це – надто складно, можете опустити коліна на підлогу.

Відтискання від стіни



Покращити привабливість бюсту можна завдяки фізичним вправам / Фото Pexels

Це – найпростіша вправа з переліку. Відійдіть на кілька кроків від стіни, поверніться до неї обличчям, поставте руки на стіну і зігніть їх у ліктях. Відтискайтеся за тим же принципом, що й від підлоги.

Розведення рук із гантелями

Ляжте на лавку або м’яч. Візьміть до рук гантелі, розведіть руки у сторони паралельно до підлоги, після чого підніміть їх над грудьми і поверніться у попереднє положення.

Розведення рук зі зміною положення тіла

Ця вправа – складніша за попередню. Вам потрібно так само лягти на лавку або м’яч, але обличчям униз. Руки злегка зігніть у ліктях і розведіть у сторони, після чого плавно поверніться у вихідне положення.

Відтискання від стільця

Покладіть долоні на край стільця. Тіло повинно висіти у повітрі, а стопи – міцно впиратися пальцями об підлогу. Відтискайтеся так само як від підлоги чи стіни – опустіться, зігнувши руки у ліктях, підніміться, випрямивши їх.

Відтискання з піднятими ногами



Покращити привабливість бюсту можна завдяки фізичним вправам / Фото Pexels

Відразу попередимо: ця вправа – найскладніша у списку. Покладіть долоні на підлогу, а ноги – на край дивану або м’яч. Регулюйте висоту залежно від рівня фізичної підготовки. Чим сильніші м'язи, тим вище можна закинути ноги.

Перевага цих вправ у тому, що їх можна виконувати й удома. Для деяких знадобиться простеньке обладнання, як-от гантелі чи м’яч для фітнесу. Важливо виконувати вправи у повільному темпі і обов’язково регулярно. На миттєвий ефект сподіватися не варто. Але якщо дотримуватися складеного графіка тренувань, невдовзі ви побачите той результат, на який очікували.