Профілактика розтяжок: 3 способи покращити еластичність шкіри
Розтяжки є у більшості людей. І практично кожен, хто знає про що ми зараз говоримо, мріє позбутися від набридливих дефектів шкіри. Проте, як і більшість глибоких шрамів, стрії можуть залишатися на тілі впродовж всього життя.
Джерело:Wellness Today
Розтяжки або стрії – це специфічний тип рубців на шкірі, які відрізняються забарвленням. Розтяжки формуються під час швидкого росту організму (під час статевого дозрівання) або в період вагітності. Зазвичай подібні утворення можна зустріти на стегнах, животі, грудях, попереку і сідницях.
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Причини виникнення розтяжок
По суті, розтяжки – це рубцеві утворення на шкірі, які виникають через зниження еластичності тканин та уповільнення вироблення природного колагену. В результаті відбувається руйнування волокон, а простір між ними заповнюється сполучною тканиною. У ній багато капілярів, тому спочатку стрії можуть мати червонуватий відтінок. Згодом рубці бліднуть і вже ніколи не засмагають.
Особливо схильні до розтяжок жінки, проте дефект може проявлятися і в чоловіків. Ще один факт – сприйнятливість до розвитку розтяжок здебільшого генетична, і, на жаль, в такому разі неможливо повністю запобігти їх прояву.
Вживайте їжу, яка сприяє виробленню колагену: додайте в щоденний раціон продукти, багаті вітаміном С, В і Е. Для цього підійдуть цитрусові, зелень, овочі, горіхи та насіння.
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Більше вправ
Регулярні фізичні навантаження покращують кровообіг та підвищують еластичність шкіри. А деякі дослідження показують, що регулярні вправи навіть можуть відтермінувати старіння.
Вживайте багато води
Вживання великої кількості води – одна з найкращих речей, які ви можете зробити для зміцнення та оновлення шкіри. Крім того, підтримання водного балансу зміцнює імунну систему, активізує м’язи та покращує травлення.
Попри те, що дехто відмічає, що змішування екстракту цибулі та гіалуронової кислоти або місцеве застосування засобів з вітаміном Е, можуть допомогти зменшити інтенсивність розтяжок на тілі, досі немає досліджень, які б підтвердили ці методики.
І найголовніше – попри те, що ваші розтяжки можуть ніколи не зникнути, ви можете змінити своє ставлення до них. Спробуйте прийняти та навіть полюбити їх. Ваше тіло – це ваш транспортний засіб, який пересуває вас життям і з часом такі фізичні сліди, як розтяжки, залишають на ньому відбитки про ваш досвід, ріст та зміни.
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