Звісно, інформація про те, що сніданок – це найважливіший прийом їжі за день – це міф та маркетингова стратегія, проте це на значить, що його варто пропускати. Особливо, якщо ви прагнете схуднути. Дієтологиня Ліза Янг розповіла, чому споживання сніданку таке важливе для вашого організму.

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Заряджає вас енергією

Одна з найважливіших переваг, яку ви можете отримати від сніданку – це заряд енергії, який потрібний вам для продуктивної роботи та підтримання високої працездатності. Завдяки цьому прийому їжі ви зможете залишатися зосередженими та думати і діяти швидше.

Звісно, це не пов'язано напряму із втратою ваги, проте збільшення кількості енергії протягом дня допоможе вам схуднути, адже ви будете більш вмотивованими щодо своїх тренувань, прогулянок чи приготування здорової їжі.

Натомість коли ви відчуваєте млявість і слабкість, ви більш схильні до пропуску тренування чи шкідливих перекусів.

Підтримує відчуття ситості

Вам це може здатися очевидним, та споживання калорій вранці точно допоможе вам насититися та втрачати більше калорій протягом дня. Окрім того, якщо ви не будете постійно голодні, вам буде простіше контролювати свій апетит та налаштуватися на решту дня.

Саме відчуття голоду часто призводить до споживання шкідливих калорійних перекусів, що заважають вашому схудненню. Тож намагайтеся не пропускати сніданок, щоб потім не замінити його порожніми калоріями у різноманітних снеках.



Сніданок допомагає втамувати голод / Фото Pexels

Допомагає уникнути нічних перекусів

Дієтологиня Емі Гудсон поділилася спостереженнями, що дуже часто її клієнти, які відчувають тягу до нічних перекусів, пропускають сніданок. Це відбувається через скачки рівня цукру в крові, і вчасний сніданок, наповнений вуглевовами, клітковиною та білками, допоможе забезпечити стабільний рівень цукру протягом всього дня.

Ви можете думати, що ви економите калорії, коли пропускаєте сніданок, проте, скоріш за все, згодом ви наздоженете ці калорії вдень.

Ви отримаєте потрібну клітковину

Сніданок – це чудова можливість додати до свого дня більше клітковини, а ця поживна речовина має вирішальне значення для вашого схуднення. Дослідження показують, що споживання клітковини у раціоні прямо пов'язане із зменшенням ваги, адже такі продукти набагато ситніші, і після них ви будете почуватися ситими.

Доросла людина щодня має споживати щонайменше 23 – 30 грамів клітковини на день, та чимало людей їдять набагато менше цієї корисної речовини, що міститься у овочах та фруктах.



Клітковина дуже важлива для втрати ваги / Фото Pexels

Ви отримаєте білок

Окрім збільшення кількості клітковини у раціоні сніданок також може забезпечити вам потрібний білок. Виявляється, люди, які регулярно споживають білок, худнуть набагато швидше і краще за людей, які не отримують достатню кількість цієї речовини зі своєї дієти.

Білок дуже позитивно впливає на метаболізм та насичення і має здатність знижувати рівень гормону голоду та загальне споживання їжі.

Намагайтеся кожного дня їсти принаймні 20 – 30 грамів білка на сніданок.