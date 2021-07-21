Чому відсутній апетит зранку: основні причини, які впливають на відчуття голоду

Сніданок – найважливіший прийом їжі протягом дня. Проте інколи людина прокидається без відчуття апетиту зранку. Чому це відбувається – читайте у матеріалі.

З'їли надто ситну вечерю або поїли надто пізно

Якщо людина напередодні ввечері з'їла ситну вечерю, особливо з високим вмістом жирів або білків, ймовірно, вранці їсти не захоче.

Цікаво 6 корисних сніданків: що приготувати зранку, не витрачаючи багато часу

Такі речовини можуть уповільнити спорожнення шлунка та зберегти почуття ситості довше, навіть на наступний ранок.

Впливають гормони

Згідно з дослідженнями, рівень адреналіну зазвичай підвищується вранці. Цей гормон пригнічує апетит, сповільнюючи швидкість спорожнення шлунка і збільшуючи розщеплення вуглеводів, що зберігаються в печінці та м'язах, щоб живити тіло.

Добові коливання гормонів цілком природні та зазвичай не повинні викликати занепокоєння. Однак, якщо відчуваєте раптові або різкі зміни голоду або апетиту, тоді варто проконсультуватися з лікарем.



Сніданки / Фото Cleveland Clinic Health Essentials

Відчуття тривоги або депресії

І тривога, і депресія можуть значно вплинути на рівень голоду. Крім симптомів, як-от порушення сну, втома і втрата інтересу, депресія може викликати зміни апетиту. Тривога може підвищувати рівень певних гормонів стресу, що знижують апетит.

Якщо відчуваєте, що саме це могло вплинути на апетит або інші аспекти здоров'я, поговоріть з лікарем, аби визначити курс лікування.

Вагітність

Ранкове нездужання – поширена проблема, що характеризується нудотою і блювотою та трапляється близько у 80% жінок під час вагітності. Природно, що такий стан знижує апетит вранці. Також при вагітності може з’явитися розлад шлунка, здуття живота.

Пиття води, невеликі порції їжі, нормальний сон і хороша вентиляція будинку, щоб уникнути запахів, що викликають нудоту – можуть полегшити стан і поліпшити апетит.

Важливо Запах кави та шоколад: 7 дієвих методів, які допоможуть подолати стрес

Які ще можуть бути причини