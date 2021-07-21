Почему отсутствует аппетит утром: основные причины, которые влияют на чувство голода

Завтрак – самый важный прием пищи в течение дня. Однако иногда человек просыпается без чувства аппетита утром. Почему это происходит – читайте в материале.

Съели слишком сытный ужин или поели слишком поздно

Если человек накануне вечером съел сытный ужин, особенно с высоким содержанием жиров или белков, вероятно, утром есть не захочет.

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Такие вещества могут замедлить опорожнения желудка и сохранить чувство сытости дольше, даже на следующее утро.

Влияют гормоны

Согласно исследованиям, уровень адреналина обычно повышается утром. Этот гормон подавляет аппетит, замедляя скорость опорожнения желудка и увеличивая расщепления углеводов, хранящихся в печени и мышцах, чтобы питать тело.

Суточные колебания гормонов естественные и обычно не должны вызывать беспокойства. Однако, если чувствуете внезапные или резкие изменения голода или аппетита, тогда стоит проконсультироваться с врачом.



Завтраки / Фото Cleveland Clinic Health Essentials

Чувство тревоги или депрессии

И тревога, и депрессия могут значительно повлиять на уровень голода. Кроме симптомов, например, нарушения сна, усталость и потеря интереса, депрессия может вызвать изменения аппетита. Тревога может повышать уровень определенных гормонов стресса, которые снижают аппетит.

Если чувствуете, что именно это могло повлиять на аппетит или иные аспекты здоровья, поговорите с врачом, чтобы определить курс лечения.

Беременность

Утреннее недомогание – распространенная проблема, которая характеризуется тошнотой, рвотой и случается около в 80% женщин во время беременности. Естественно, что такое положение снижает аппетит утром. Также при беременности может появиться расстройство желудка, вздутие живота.

Питье воды, небольшие порции пищи, нормальный сон и хорошая вентиляция дома, чтобы избежать запахов, вызывающих тошноту – могут облегчить состояние и улучшить аппетит.

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Какие еще могут быть причины