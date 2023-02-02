Експерти пояснюють, що зморшки на шкірі обличчя стають більш помітними, коли кровоносні судини всередині засмічені нальотом. Тож на яких ділянках обличчя варто шукати ознаки судинних захворювань, розповідаємо далі.

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Як зморшки сигналізують про хвороби

Унікальне дослідження, над яким вчені працювали 20 років та вивчили стан здоров'я понад 3000 здорових дорослих людей у ​​віці від 32 до 62 років, показало, що існує зв'язок між зморшками на лобі та судинними хворобами.

Дослідники припустили, що кровоносні судини на лобі, які тонші, ніж ті, що в інших частинах тіла, дозволять легше зрозуміти наявність нальоту у судинах. Поява в артеріях бляшок, які ускладнюють циркуляцію крові, називається атеросклерозом. Засмічені ці тонкі трубочки зазвичай холестерином, що обмежує простір для проходження крові. Звужені артерії – це прямий шлях до серцево-судинних захворювань, зокрема, смертельних інсульту та інфаркту.



Поява зморшків свідчить про високі ризики серцевих захворювань / Фото Pexels

Тривалий аналіз дозволив вченим виявити одну цікаву закономірність: люди з глибокими зморшками на лобі мали в 10 разів більший ризик розвитку серцевих захворювань. А ті жінки, шкіра яких мала мінімальні заломи або ж була рівною, мали нульовий бал, тобто найменший ризик.

Тож чим вищий ваш показник зморшок, тим більше зростає ризик смертності від серцево-судинних захворювань, каже доктор Йоланда Есквіроль. Спричинити появу зморшків на лобі можуть також і різні фактори способу життя, зокрема нездорове харчування та побічні захворювання, які також сприяють зростанню ризиків небезпечних недуг.

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Ще одне дослідження твердить про можливі зв'язки між мімічними зморшками та високим кров'яним тиском. Вчені впевнені, що пори та зморшки позитивно корелюють з артеріальним тиском, проте їм потрібні додаткові експерименти, аби це довести.