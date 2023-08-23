Цукор часто називають ворогом нашого здоров’я. Занадто велика кількість солодощів, які ми вживаємо – можуть пошкодити зуби та призвести до набору ваги.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у Національній медичній бібліотеці в лютому 2023 року, вживання занадто великої кількості цукру призводить до ожиріння, діабету, серцево-судинних захворювань та порушень обміну речовин.

Організація Health Shots звернулася до дієтологині Екти Сінгхвал, щоб дізнатися, що станеться з вашим тілом, якщо ви перестанете їсти цукор протягом місяця.



Відмова від цукру має багато переваг / Фото з Shutterstock

Різке виключення цукру чи будь-якої групи продуктів із вашого раціону шкідливе для здоров'я. Правильний спосіб досягнення збалансованої дієти – це контроль порцій та відмова від чогось зайвого. Дієтологиня каже, що цукор забезпечує калорії, але йому не вистачає необхідних поживних речовин. Вживання солодкого може призвести до переїдання та нестачі важливих вітамінів та мінералів.

Переваги відмови від цукру

Втрата ваги

Скорочення споживання цукру або відмова від нього протягом місяця може призвести до втрати ваги, оскільки усуває порожні калорії.

Покращення рівня цукру на крові

Відмова від цукру на 30 днів може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, знижуючи ризик резистентності до інсуліну та діабету 2 типу.

Підвищений рівень енергії

Без стрибків та падінь рівня цукру в крові рівень енергії має тенденцію ставати стабільнішим протягом дня.

Покращення здоров'я зубів

Відмова від цукру може призвести до поліпшення здоров'я порожнини рота та зниження ризику карієсу та захворювань ясен.

Зниження ризику хронічних захворювань

Зниження споживання цукру може зменшити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як хвороби серця.

Чиста шкіра

У деяких людей може спостерігатися покращення стану шкіри, оскільки високе споживання цукру пов'язане з появою прищів та інших проблем зі шкірою.

Покращення настрою та ясність розуму

Стабільний рівень цукру в крові може позитивно впливати на настрій, зменшуючи його перепади та покращуючи ясність розуму.

Здоровий кишечник

Високе споживання цукру може порушити баланс кишкових бактерій, а зниження цукру може допомогти покращити здоров'я кишківника.