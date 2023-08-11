Можливо це знали не всі, але перебування поряд з блакитною водою (басейн, річка, озеро) може покращити загальний стан здоров’я.

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У вас буде покращена релаксація, краща соціальна взаємодія, підвищення здоров’я мозку, підвищена фізична активність.

Через чималі переваги перебування поряд з водою, лікарі рекомендують більше наближатися до водойм чи заходити в них, щоб покращити загальне самопочуття.

Експерти виявили, що помірне сонячне світло позитивно впливає на психічний стан. Сонце може допомогти підвищити рівень серотоніну, що бере участь у функціонуванні настрою. Крім того, вітамін D допомагає підтримувати здоров'я кісток та міцну імунну систему. До того ж, свіже повітря корисне як для розуму, так і для тіла.



Відпочинок є корисним для людини / Фото з 12 Канал

У дослідженні чимало людей розповіло, що природа та вільний час є життєво важливими факторами їхнього благополуччя та здоров'я. Перебування на природі змушує їх почуватися щасливими та відчувати спокій, розслаблення та легкість.

Відпочинок біля водойми допомагає зняти стрес. Коли ви на пляжі бігаєте піском або збираєтеся плавати, ваш мозок забуває про всі проблеми та робочі моменти, тому що спілкуєтеся з природою.