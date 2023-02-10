Інгредієнти для нього легко знайти у себе в холодильнику, тож ви можете вже зараз починати приготування. Влаштуйте собі смачне вечірнє чаювання при свічках та зі смачним десертом.

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Рецепт десерту, який готується без випікання

Інгредієнти для смаколика:

350 грамів печива;

50 мілілітрів молока;

150 мілілітрів згущеного молока;

80 грамів вершкового масла;

3 столові ложки какао;

шоколадні пластівці;

цукрова пудра.

Спосіб приготування

Крок 1. Подрібнюємо печиво у крихту: це можна зробити за допомогою качалки та пакета.

Крок 2. В окремій місткості змішайте молоко, згущене молоко, м'яке вершкове масло кімнатної температури та какао. Всі інгредієнти ретельно перемішайте вінчиком та поступово додайте крихту печива.

Крок 3. Замішуємо м'яке пластичне тісто та розділяємо його на 12 чи більше частин (все залежить від розміру шишок, які ви хочете отримати). Сформовані шишки прикрасьте пластівцями.

Крок 4. Тісто можна начинити шоколадною пастою. Для цього вам знадобиться пів чайної ложки на кожну. Зверху готовий десерт присипаємо пудрою.