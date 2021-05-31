Дієтичні начинки для омлету і лаваша: оригінальні ідеї на кожен день

Омлет та лаваш – найпростіший спосіб налагодити збалансований раціон. Головне в цій справі – заздалегідь підібрати збалансовані та дієтичні начинки, які дозволять отримати усі необхідні нутрієнти за одне вживання їжі.

Щоб ви змогли спланувати своє тижневе меню (і ні разу не повторитися), дієтологи діляться корисними поєднаннями продуктів. Такий підхід до їжі допоможе вам контролювати розмір порції, налагодити баланс жирів, білків, вуглеводів та забезпечить швидким перекусом як вдома, так і в офісі.

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Класичні начинки для лаваша:

червона риба + домашній сир + авокадо + зелень;

курка + свіжа або корейська морква + тертий сир + салат;

гриби + курка + йогурт + малосольний огірок;

тунець + яйце + кріп + йогурт;

крабові палички + кукурудза + йогурт + зелена цибуля;

червона капуста + болгарський перець + огірок + сирна маса;

сир + часник + кріп + йогурт + зелена цибуля;

креветки + салат + томатна паста або грецький йогурт + огірок + бринза;

відварне м'ясо + помідор + морква + зелена цибуля + йогурт;

бринза + кукурудза + помідор + огірок + зелень.

Солодкі начинки для лаваша:

горіхова паста + банан + ягоди + горіхи;

мед + горіхи + чорнослив + курага;

сир + яблука + кориця + мед;

йогурт + сир + родзинки + ягоди.

Класичні начинки для омлету:

помідори + печериці + сир + болгарський перець

сир + зелена цибуля + помідор + мелений перець

помідор + сир + броколі + йогурт

цибуля + йогурт + зелень + печериці

стручкова квасоля + моцарелла + шпинат + зелений горошок

креветки + зелень + часник + фета

фета + печериці + зелень + авокадо

червона цибуля + болгарський перець + авокадо + моцарелла + кінза

помідор + крабові палички + йогурт + сир

оливки + шпинат + фета + спаржа

червона риба + зелень + помідори + йогурт

сир + курка + морква + зелена цибуля.

Ці комбінації можуть стати не лише начинкою, але й добавкою до яєць. Їх можна загорнути як конвертиком, так і відразу збити разом з запропонованими інгредієнтами.