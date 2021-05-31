Диетические начинки для омлета и лаваша: оригинальные идеи на каждый день

Омлет и лаваш – самый простой способ наладить сбалансированный рацион. Главное в этом деле – заранее подобрать сбалансированные и диетические начинки, которые позволят получить все необходимые нутриенты за один прием пищи.

Чтобы вы смогли спланировать свое недельное меню (и ни разу не повториться), диетологи делятся полезными сочетаниями продуктов. Такой подход к еде поможет вам контролировать размер порции, наладить баланс жиров, белков, углеводов и обеспечит быстрым перекусом как дома, так и в офисе.

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Классические начинки для лаваша:

красная рыба + творог + авокадо + зелень;

курица + свежая или корейская морковь + тертый сыр + салат;

грибы + курица + йогурт + малосольный огурец;

тунец + яйцо + укроп + йогурт;

крабовые палочки + кукуруза + йогурт + зеленый лук;

красная капуста + болгарский перец + огурец + творожная масса;

сыр + чеснок + укроп + йогурт + зеленый лук;

креветки + салат + томатная паста или греческий йогурт + огурец + брынза;

отварное мясо + помидор + морковь + зеленый лук + йогурт;

брынза + кукуруза + помидор + огурец + зелень.

Сладкие начинки для лаваша:

ореховая паста + банан + ягоды + орехи;

мед + орехи + чернослив + курага;

сыр + яблоки + корица + мед;

йогурт + сыр + изюм + ягоды.

Классические начинки для омлета:

помидоры + шампиньоны + сыр + болгарский перец;

сыр + зеленый лук + помидор + молотый перец;

помидор + сыр + брокколи + йогурт;

лук + йогурт + зелень + шампиньоны;

стручковая фасоль + моцарелла + шпинат + зеленый горошек;

креветки + зелень + чеснок + фета;

фета + шампиньоны + зелень + авокадо;

красный лук + болгарский перец + авокадо + моцарелла + кинза;

помидор + крабовые палочки + йогурт + сыр;

оливки + шпинат + фета + спаржа;

красная рыба + зелень + помидоры + йогурт;

сыр + курица + морковь + зеленый лук.

Эти комбинации могут стать не только начинкой, но и добавкой к яйцам. Их можно завернуть как конвертиком, так и сразу взбить вместе с предложенными ингредиентами.