Дієтологи назвали 5 ознак, які свідчать, що вам не підходить періодичне голодування

Періодичне голодування – це одна з найпоширеніших тенденцій у дієтології. Перспективні дослідження пов'язують періодичне голодування з втратою ваги, контролем рівня цукру в крові та відтермінуванням старіння.

Водночас дієтологи вважають, що інтервальне або періодичне голодування – це не ліки проти зазначених проблем. Дієта повністю не вивчена, відповідно до цього, варто врахувати, що вона може нашкодити вашому організму. Утримання від їжі(навіть на короткий час) теж провокує побічні реакції.

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Тож вам потрібно бути обережними з цим трендом, якщо:

У вас є історія невпорядкованого харчування

Навмисне обмеження їжі протягом певних годин або конкретних днів тижня, може стати основним фактором, який провокує невпорядковане харчування, заявила дієтологиня Крісті Гаррісон. Спроба утриматися від їжі, коли ви голодні, вчить вас ігнорувати природні потреби тіла, що може створити небезпечний прецедент, особливо для тих, хто вже має проблеми з їжею.

Я не можу сказати вам, скільки людей переїдає чи вдається до емоційного переривання голодування. Однак, якщо ви раніше боролися з будь-яким харчовим розладом, слід проконсультуватися з лікарем перед будь-якою дієтою.

У вас нерегулярні місячні

Інший побічний ефект періодичного голодування може виникнути, якщо ви обмежуєте споживання калорій, позбавляючи організм енергії.