Піст – це корисна практика, якщо підійти до неї зважано. Чим замінити базові продукти та й загалом, що їсти в піст, щоб організм отримував всі необхідні поживні речовини? На ці питання відповіла нутриціологиня Ольга Дорош.

40 днів без м'яса, зокрема без ковбаси, сосисок та інших оброблених продуктів – це хороша можливість оздоровити свій раціон. Втім, щоб піст був корисним для вашого організму, недостатньо відмовитися від продуктів. Ця відмова повинна бути обдуманою, а заборонені продукти – замінені рослинними аналогами.

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Якщо ви відмовились лише від м’ясних продуктів – проблем не виникне. Якщо відмовились від яєць, молочки, риби, потрібно продумати раціон на найближчий час.

Кому треба планувати меню для посту⁣⁣

дітям⁣⁣

вагітним і жінкам на ГВ⁣⁣

спортсменам⁣⁣⠀

людям з травмами, проблемами ШКТ

тим, хто нещодавно переніс операцію

людям з ПХП та дефіцитом ваги.

Що їсти в піст, щоб був збалансований раціон

Їмо за методом тарілки, де:⁣

половина тарілки: овочі, зелень, фрукти, ягоди, гриби, стручкова квасоля, спаржа, зелений горошок; 25% тарілки – складні вуглеводи у вигляді цільних круп, цілозернового хліба та макаронів, картоплі, батату, тощо.⁣⁣⠀

Рекомендовані цільні крупи: ⁣⁣⠀

цілозернова чи плющена вівсянка,⁣⁣⠀

бурий чи дикий рис⁣,

перловка⁣⁣,

булгур⁣⁣,

пшоно, ⁣⁣⠀

ячмінь⁣⁣,⠀

кіноа⁣⁣,

амарант.⁣⁣⠀

25% тарілки – білки: бобові, тофу, риба, морепродукти⁣⁣⠀

Бобові – це не лише квасоля і горох, а ще й:

сочевиця⁣⁣,

нут і хумус,⁣⁣⠀

маш⁣⁣.

Як вийти з посту⁣⁣⠀

Їмо за принципом тарілки та поступово в невеликих кількостях вводимо яйця, молочку, м'ясо. Важливо не переїдати!

Чи є щось погане в пості

На жаль, часто під час посту в раціоні з’являється забагато таких продуктів, як: ⁣⁣⠀

хліб і хлібобулочні вироби (рафіноване борошно в складі та спред/маргарин призводять до дефіциту вітамінів групи В, харчових волокон, трансжирів)⁣⁣;

солодощі (надмір цукру призводить до підвищення рівню глюкози, холестерину та набору зайвих кілограмів);

соуси (надмір солі, консервантів може стати причиною гіпертонії);⁣⁣⠀

засмажка цибуля + морква + олія соняха провокують передозування омега-6, що, своєю чергою, стає причиною запальних процесів та збою ліпідного обміну⁣⁣;

супи з низькою нутрітивною цінністю, через що в раціоні додається ще більше хліба, щоб наїстись.

Тому їмо під час посту за методом тарілки, а також: