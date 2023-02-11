Перед швидким пранням багато хто натирає забруднені ділянки мийним засобом та відправляє у пральну машинку. Чи виправдані такі хитрощі і для яких речей вони небезпечні, розповідаємо далі.

Цікаво Клітини та енергія: все, що треба знати про їхній взаємозв'язок

Швидке прання може зіпсувати ці речі

На перший погляд здається, що швидке прання має чимало переваг: воно дозволяє заощадити час, електроенергію та гроші. Проте використання такого режиму не завжди виправдане для деяких забруднень та видів тканин.

Річ у тім, що швидке прання передбачає температуру 30 – 40 градусів. Така вода не здатна справитись з плямами, що міцно засіли на тканині. Скористатись швидким режимом можна, якщо ви збираєтесь прати одяг, який варто змінювати щодня і він не має стійких забруднень: білизна, футболки, блузи чи інше.



Стійкі забруднення не випрати у такому режимі / Фото Pexels

Позбутись забруднень із таким режимом не вдасться і на постільній білизні та рушниках. Вони потребують більш тривалого та ретельного очищення і вищих температур.

Коротка програма прання відома і своєю інтенсивністю, тож делікатні тканини, які ви звикли прати вручну, краще їй не довіряти. Для таких речей потрібен щадний догляд.

Не варто боятися запалення: як працюють захисні механізми організму та чому ібупрофен, парацетамол або аспірин не вирішують питання, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Не буде ефективним швидке прання, якщо ви щільно заповните барабан. За короткий проміжок часу порошок не встигне розчинитись, проникнути у тканину, подіяти та прополоскатись.