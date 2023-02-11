Перед швидким пранням багато хто натирає забруднені ділянки мийним засобом та відправляє у пральну машинку. Чи виправдані такі хитрощі і для яких речей вони небезпечні, розповідаємо далі.
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Швидке прання може зіпсувати ці речі
На перший погляд здається, що швидке прання має чимало переваг: воно дозволяє заощадити час, електроенергію та гроші. Проте використання такого режиму не завжди виправдане для деяких забруднень та видів тканин.
Річ у тім, що швидке прання передбачає температуру 30 – 40 градусів. Така вода не здатна справитись з плямами, що міцно засіли на тканині. Скористатись швидким режимом можна, якщо ви збираєтесь прати одяг, який варто змінювати щодня і він не має стійких забруднень: білизна, футболки, блузи чи інше.
Стійкі забруднення не випрати у такому режимі / Фото Pexels
Позбутись забруднень із таким режимом не вдасться і на постільній білизні та рушниках. Вони потребують більш тривалого та ретельного очищення і вищих температур.
Коротка програма прання відома і своєю інтенсивністю, тож делікатні тканини, які ви звикли прати вручну, краще їй не довіряти. Для таких речей потрібен щадний догляд.
Не буде ефективним швидке прання, якщо ви щільно заповните барабан. За короткий проміжок часу порошок не встигне розчинитись, проникнути у тканину, подіяти та прополоскатись.