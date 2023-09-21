Якщо ви хочете розв'язати ваші проблеми з волоссям та водночас зберегти гроші, існують чудові природні засоби, які можуть вам допомогти. Ви й не підозрювали про незвичні застосування багатьох продуктів з вашої кухні.

Цікаво Ось 6 домашніх засобів проти сухого кашлю: рекомендації лікаря

Бананова маска

Якщо ви страждаєте від тонкого та рідкого волосся, ймовірно, шкірі вашої голови необхідні протеїни. Експертка з догляду за волоссям Одрі Девіс-Сівасоті радить спробувати зробити протеїновий коктейль з яєць та бананів – він допоможе покращити еластичність волосся, додати йому товщини та міцності.

Досі у пошуках перевірених часом препаратів з доказовою ефективністю та мінімальним негативним впливом? Німецька компанія Heel вже про це подбала. Обирайте найкраще для себе та своїх рідних.

Для того, щоб приготувати маску, вам потрібно змішати два яєчних жовтки, два стиглих банани, 2 – 3 столові ложки меду, пів чашки кондиціонера для волосся та кілька столових ложок оливкової олії. Перемішайте усі інгредієнти до стану пюре та нанесіть на волосся.

Суміш варто залишити на голові на 20 – 30 хвилин, а потім змийте прохолодною водою.

Яєчні жовтки

Ламкі пасма – це поширена проблема, і особливо важливо давати своєму волоссю додаткове живлення восени, коли через зміну погоди воно може легко зіпсуватися. На щастя, це досить легко виправити завдяки звичайним яєчним жовткам.



Яєчні жовтки можуть зміцнити волосся / Фото Pexels​

Для цього візьміть кілька яєчних жовтків та додайте до них трохи лимонного соку, щоб послабити специфічний запах яєць. Цю суміш потрібно нанести на всю довжину волосся, від коренів до кінчиків, та залишити так на пів години.

Після того, як суміш повністю проникне у волосся, ретельно змийте її прохолодною водою.