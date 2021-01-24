Інтенсив вихідного дня: ефективні тренування для верхньої частини тіла

Розповідаємо, як накачати руки, прес та грудні м'язи вдома. Все, що знадобиться для тренувань – відео на Youtube, килимок, гантелі та 30 хвилин вільного часу.

Популярна канадська блогерка Медді Люмбернер, яка розповідає, як легко провести ефективні тренування вдома, поділилася новими порадами, як підтримувати своє тіло в тонусі, повідомляє Корисно 24. У 30-хвилинному відеоролику тренерки зібрано безліч ефективних вправ: від різних модифікацій планки до випадів з гантелями.

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Все, що вам потрібно для інтенсиву – набір гантелей та килимок для фізичних занять. Втім, ви можете замінити їх іншими побутовими предметами. Замість гантелей підійдуть бутилки з водою, а замість килимка – звичайний плед чи ковдра.

Інтенсивні вправи на верхню частину тіла – Відео з каналу MadFit

Розпочніть заняття зі станової тяги. Якщо ви вперше працюєте з гантелями – використовуйте мінімальне навантаження, щоб відпрацьовувати техніку без ризику травматизації. Ефект посилить французький жим гантелей. Це базова вправа для зміцнення грудних м'язів.

Також тренерка акцентує на віджиманнях від підлоги. Оберіть для себе найзручніше вихідне положення та прокачуйте бажану ділянку тіла!

Пам'ятайте, що для початку слід тренуватися через кожні 2–3 дні, щоб м'язи встигали відпочивати і відновлюватися. А також підбирайте оптимальну для себе кількість повторів, поступово збільшуючи навантаження та інтенсивність.