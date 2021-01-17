Рельєфні та накачані руки – не просте завдання. Для того, щоб забезпечити їм бажаний зовнішній вигляд, потрібна регулярність, а також – правильно підібрані вправи.

Трицепс, який відповідає за гарний рельєф рук, вважається однією з найскладніших ділянок тіла, яка потребує тривалого та виснажливого тренування, повідомляє Корисно 24. Але, якщо дотримуватися порад експертів, можна пришвидшити бажаний результат.

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Насамперед – пам'ятайте про базові вправи для рук та починайте усі свої тренування (чи то в фітнес-залі, чи вдома) саме з них. Сюди входять і віджимання на брусах, і французький жим і згинання рук з гантелями. Ще одна порада – дозвольте м'язам відновитися. Не задіюйте трицепс 3–4 дні після інтенсивного тренування. А також – тренуйте руки під різними кутами. Допоможуть в цьому – ці 6 варіативних вправ.

Підтягування на trx-петлях, бурпі з фітболом (набивним м'ячем) і присідання зі сферою над головою.

Присідання з гантелями (повне та на кожну ногу), жим гантелей лежачи, підтягування тіла.

Віджимання від підлоги з ногами в петлях, відведення руки з нижнього блоку, розведення гантелей у сторони, відведення руки з гантелей в нахилі.

Вправа з канатами в комбінації з планкою і жим гантелей.

Вправи з медболом, канатами для кросфіту і гантелями.

Віджимання від штанги у trx-петлях, підтягування на trx-петлях і підтягування вузьким хватом.