Лаванда уже очень давно используется в фитотерапии. Ее использовали для уменьшения симптомов и облегчения множества недугов, включая бессонницу, беспокойство, экзему, выпадение волос и головную боль.

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Лаванда для сна

Лаванду уже давно рекомендуют людям, страдающим бессонницей. В магазинах есть немало спреев или традиционных эфирных масел, обещающих улучшить ваш сон.

Обзор 15 исследований, проведенных PubMed, показал, что вдыхание эфирных масел, таких как лаванда, оказывает положительное влияние на субъектов с легкими нарушениями сна.

"Нарушения сна признаны важной проблемой здравоохранения, влияющей на физическое, психическое и эмоциональное здоровье и благополучие. Вдыхание эфирных масел может быть безопасной альтернативой фармацевтическим вмешательствам при легких и умеренных нарушениях сна,

– говорят авторы исследования.

Большинство результатов исследования свидетельствуют о положительном влиянии эфирных масел на сон.



Эфирное масло лаванды помогает лучше заснуть / Фото из Beauty HUB

Исследователи заявили, что лаванда может быть полезна тем, кто страдает легкими нарушениями сна. Другое исследование 2010 года, проведенное компанией Trusted Source, показало, что пероральный прием лавандового масла помогает пациентам с тревогой спать по ночам.

Кроме того, эфирное масло лаванды помогает улучшить самочувствие, стимулирует рост волос всего через 28 дней после активного использования и помогает при головных болях. От мигрени используют ингаляцию эфирного масла лаванды.