Якщо вам здається, що замовивши доставку фаст-фуду ви зекономите свій час, то ви дуже помиляєтеся. Ви лише нашкодити своєму здоров’ю.

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Збільшуєте ризик інсульту

Регулярне вживання фаст-фуду призведе до збільшення споживання натрію. Високе споживання натрію може підвищити кров'яний тиск та збільшити ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

Можна набрати вагу

Фаст-фуд містить дуже багато калорій, а щоденне споживання так чи інакше призведе до того, що у вас збільшиться вага.



Від фаст-фуду ви можете набрати вагу / Фото з Pexels

Ризик високого рівня холестерину

Однією з проблем харчування в більшості закладів швидкого харчування є кількість насичених жирів, які накопичуються за один прийом їжі. Високе споживання насичених жирів пов'язане з підвищеним рівнем холестерину.

Дефіцит поживних речовин

Якщо ви будете дуже часто вживати фаст-фуд, то вашому організмові не вистачатиме важливих поживних речовин.

У "Посібнику з харчування для американців на 2020–2025 роки" визначено чотири поживні речовини, які недостатньо споживаються американцями: кальцій, клітковина, вітамін D та калій. Клітковини мало у стравах швидкого харчування. Калій міститься у багатьох фруктах та овочах.

Кальцій міститься в молоці, сирі та йогурті. А вітамін D в основному міститься в збагаченому молоці та деяких молочних продуктах.

Ризик розвитку діабету 2 типу

Дослідження показало, що вживання фаст-фуду більше двох разів на тиждень пов'язане з вищим ризиком розвитку діабету 2 типу, метаболічного синдрому та смерті від ішемічної хвороби серця.