Формула ідеальної вечері: що, коли та скільки їсти наприкінці кінці дня

Джерело:Reminder
Для енергобалансу не важливо в який час доби надходять калорії. Вночі організм спалює їх для підтримки життєдіяльності майже так само, як днем. Але все ж вечеря відрізняється від сніданку й обіду, оскільки після неї ми мало працюємо, не займаємося спортом, а відпочиваємо чи спимо. Саме це ключовий момент у вирахуванні формули ідеальної вечері.
Сучасний режим життя передбачає пізнє повернення додому та нічні перекуси. Якщо раніше популярною вважалася думка, що не бажано їсти після 6, сьогодні дієтологи сходяться на тому, що правильна вечеря не лише необхідна, але й сприяє кращому сну.
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Тож сьогодні ми з'ясуємо що, коли та скільки їсти, якщо ви хочете покращити самопочуття в другій половині доби.
Алкоголь стимулює апетит / Фото Pexels
При виборі їжі на вечерю можна керуватися двома принципами.
Зазвичай це продукти з великою кількістю цукру і солі. Через добові коливання рівня лептину (гормону ситості), чутливість до солодкого ввечері підвищується, відповідно зростає ймовірність з'їсти зайвий шматок торта. Солоне стимулює вироблення гормону голоду – греліну. До речі, врахуйте, що алкоголь теж може спровокувати переїдання.
Крохмалисті овочі (картопля, кукурудза) і бобові (квасоля, сочевиця) в поєднанні з жирами та прянощами часто викликають відчуття тяжкості й здуття шлунка.
Білок (риба, курка або стейк) плюс овочі (броколі, солодкий перець), зелень (салат з руколи, шпинат) і рослинні жири (оливкове або кокосове масло) – варіантів для того, щоб скомбінувати корисну вечерю є безліч. Якщо ж ви захочете трохи солодкого – їжте ягоди, адже в них низький рівень глюкози та багато клітковини).
В ідеалі останнє споживання їжі повинно відбуватися за 2 – 3 години до сну. Ось кілька аргументів.
Як правильно вечеряти / Фото Pexels
Стандартна дієтологічна рекомендація – споживати на вечерю стільки ж калорій, скільки на обід: приблизно 40% добової норми. Деякі дієтологи радять скоротити вечерю до 20%. У цьому є своя логіка: вранці калорії організму потрібніші – він у 2,5 раза активніше використовує їх для вироблення тепла. Але головне – не робити вечерю основним прийомом їжі.
Якщо ви знаєте, що повернетеся додому пізно, перекусіть заздалегідь продуктами з високим вмістом білка — вони швидко втамують голод та уникнуть подальшого переїдання.