Втім будьте обережними, адже фундук називають "калорійною бомбою", тому маленької жменьки на день буде цілком достатньо. Про користь фундука розповів доктор медичних наук Дені Пол Бебі.

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Покращує здоров’я серця

Фундук – джерело жирних кислот омега-3, які мають чимало переваг, які корисно впливають на здоров’я серця. Також вони знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Також фундук багатий на антиоксиданти, які захищають організм від окислювального стресу, який сприяє гіпертонії. Ці горіхи місять велику кількість фенольних сполук, які допомагають вашому серцю залишатися здоровим за рахунок зниження рівня холестерину та запалення.

Багатий вітамінами

Фундук містить вітамін Е, тіамін, магній, мідь, марганець, вітамін В6, фолат, фосфор, калій, цинк.



Корисні властивості фундука / Фото Pexels

Зменшує ризик раку

Збільшити розвиток деяких типів раку може окислювальниц стрес. Один із антиоксидантних ферменів, які містяться у фундуку, допомагають знизити цей окислювальний стрес.

Вітамін Е, який міститься у фундуку, допомагає захистити клітини від пошкоджень, які можуть призвести до раку.

Також цей горіх є ключовим джерелом проантоціанідинів – хімічних сполук, які допомагають знизити ризик розвитку раку.