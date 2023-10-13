Якщо ви шукаєте фрукти, які ідеально впишуться у вашу дієту та принесуть вашому організму багато користі, то апельсини стануть чудовим варіантом. Ці фрукти не тільки багаті на вітамін C, але й містять органічні кислоти, вітаміни та мінерали. Про основні причини, з яких вам варто вживати апельсини регулярно, розповів лікар Лукас Аун.

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Допомагає у схуднення

Дослідження показують, що апельсини можуть бути корисними для втрати ваги через досить велику кількість клітковини, що міститься у них. Втім, зверніть увагу на те, що цілі фрукти сприяють ситості і, відповідно, схудненню, набагато краще за апельсиновий сік.

Ви можете спробувати замінити цим низькокалорійним фруктом чимало десертів, і це допоможе позбутися тяги до солодкого.

Сповільнює старіння шкіри

Як і більшість інших цитрусових, апельсини відомі тим, що допомагають зберігати шкіру здоровою та молодою. Це відбувається через те, що вони мають здатність захищати її від ультрафіолетового випромінення, а це сприяє захисту шкіри.

Деякі дослідження на мишах показали, що споживання екстрактів з нестиглих цитрусових зменшило глибину зморшок та уповільнило деградацію колагену в шкірі.



Апельсини корисні для сповільнення старіння шкіри / Фото Pexels​

Знижує рівень холестерину

Якщо ви споживатимете апельсини та апельсиновий сік протягом тривалого часу, ви помітите, що ваш рівень холестерину знижується. Ефект дослідники спостерігали і у жінок, і у чоловіків.

Річ у тому, що в апельсинах досить багато пектину, який допомагає зменшувати рівень холестерину у печінці.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Зміцнює імунітет

Вам вже точно доводилося чути про те, що апельсини надзвичайно багаті на вітамін С. Деякі дослідження показують, що ця речовина допомагає укріпити імунітет. Та окрім цього вітаміну, в апельсинах можна знайти і чимало інших корисних речовин – зокрема фолат і мідь.