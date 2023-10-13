Якщо ви шукаєте фрукти, які ідеально впишуться у вашу дієту та принесуть вашому організму багато користі, то апельсини стануть чудовим варіантом. Ці фрукти не тільки багаті на вітамін C, але й містять органічні кислоти, вітаміни та мінерали. Про основні причини, з яких вам варто вживати апельсини регулярно, розповів лікар Лукас Аун.
Цікаво Ось 4 причини їсти авокадо: цей суперфуд вразить користю
Допомагає у схуднення
Дослідження показують, що апельсини можуть бути корисними для втрати ваги через досить велику кількість клітковини, що міститься у них. Втім, зверніть увагу на те, що цілі фрукти сприяють ситості і, відповідно, схудненню, набагато краще за апельсиновий сік.
Ви можете спробувати замінити цим низькокалорійним фруктом чимало десертів, і це допоможе позбутися тяги до солодкого.
Сповільнює старіння шкіри
Як і більшість інших цитрусових, апельсини відомі тим, що допомагають зберігати шкіру здоровою та молодою. Це відбувається через те, що вони мають здатність захищати її від ультрафіолетового випромінення, а це сприяє захисту шкіри.
Деякі дослідження на мишах показали, що споживання екстрактів з нестиглих цитрусових зменшило глибину зморшок та уповільнило деградацію колагену в шкірі.
Апельсини корисні для сповільнення старіння шкіри / Фото Pexels
Знижує рівень холестерину
Якщо ви споживатимете апельсини та апельсиновий сік протягом тривалого часу, ви помітите, що ваш рівень холестерину знижується. Ефект дослідники спостерігали і у жінок, і у чоловіків.
Річ у тому, що в апельсинах досить багато пектину, який допомагає зменшувати рівень холестерину у печінці.
Зміцнює імунітет
Вам вже точно доводилося чути про те, що апельсини надзвичайно багаті на вітамін С. Деякі дослідження показують, що ця речовина допомагає укріпити імунітет. Та окрім цього вітаміну, в апельсинах можна знайти і чимало інших корисних речовин – зокрема фолат і мідь.