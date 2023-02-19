У часи СРСР люди жили за своїми традиціями, які зараз виглядають відверто недолугими, проте так і не вийшли з моди. Наприклад, складати весь мотлох на балконі, вішати килими на стіни та зберігати кришталеві сервізи у серванті зі скляними дверцятами.

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Відлуння Радянського Союзу також відчувається у теперішніх гастрономічних звичках. Та зараз якраз влучний час, щоб залишити це в минулому. Тож пропонуємо ознайомитись із найпоширенішими їстівними звичками, народженими в СРСР, яким не місце у раціоні сучасних українців.

Їсти усе з хлібом

Особливе ставлення до пшениці та хліба було зумовлено, зокрема, голодом у повоєнні роки. Люди навчились цінувати кожну крихту хліба та невпинно передавали повагу до хлібобулочного виробу молодшому поколінню.

За часів СРСР звичка їсти усе з хлібом була дуже поширеною. Мовляв, так страви смакують краще. Та й ситим залишався довше. Картопля, пельмені, навіть макарони, що зроблені з того ж таки борошна, – все подавалось до столу із 2 – 3 скибками білого хліба.

Втім, дієтологи не так прихильно ставляться до білих сортів хліба. Цей продукт багатий на вуглеводи, що у надмірній кількості може призвести до збільшення ваги. Крім того, не рекомендується споживати хліб із жирною та крохмалевмісною їжею, якщо не хочете відчувати важкість у шлунку.

Чай смакує краще з солодощами

Після ситного обіду подавали до чаю солодке. У кожному домі можна було знайти пачку печива чи дефіцитних цукерок, які тримали на "чорний день". А до склянки чаю завжди додавали 1 – 2 ложки цукру.



Раніше чай пили лише із солодким / Фото Pixabay

Насправді у такій гастрономічній звичці користі мало. Регулярні чайні перерви із тістечками чи іншими ласощами можуть помітно позначитись на вашій фігурі. Якщо повністю від солодкого відмовитись важко, пийте чай з горіхами чи сухофруктами. Вітаміни та корисні мікроелементи у їхньому складі позитивно вплинуть на стан вашого здоров'я.

Готувати на свята, забуваючи про корисну їжу

Раніше "багатий" святковий стіл вважався індикатором статусу. Чимало продуктів були у дефіциті, тому господині готувались заздалегідь для того, щоб вразити гостей. Столи вгинались від наїдків – лише на Новий рік подавали мінімум три салати, бутерброди з ікрою, бутерброди зі шпротами, холодець, квашену капусту, солоні помідори й огірки, дефіцитні мандарини.

Дивно, але ця тенденція залишилась з нами дотепер – їсти, допоки не треба буде розстебнути ремінь. Залиште цю звичку у минулому, адже переїдання часто спричиняє важкість у шлунку. Натомість звертайте увагу не на кількість приготованих страв, а на їхню якість.

Якщо ж бажаєте влаштувати гастрономічне свято для близьких чи друзів, ділимось простими порадами, як уникнути переїдань та розбавити стіл більш корисними стравами.

Насамперед варто розрахувати кількість порцій для того, щоб столи не тріщали від страв, а гості насолодились своєю порцією їжі. Крім того, надавайте перевагу кориснішим стравам для застілля. Зелені салати, заправлені олією, тушковані або печені овочі, запечене м'ясо, легкі десерти – це дієтичні та водночас смачні альтернативи, які чудово підійдуть для вашого столу.

І навіть якщо ви великий фанат салату "Олів'є", замініть у ньому молочну ковбасу на відварене м'ясо, а майонез – на грецький йогурт. Чимало рецептів, особливо із майонезом, є пережитками минулого, тож варто шукати їхні альтернативи та викорінювати некорисні дієтичні звички, що нагадають про епоху Імперії зла.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Анастасія Доскоч