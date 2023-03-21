У відносинах надзвичайно важливими є любов та взаємоповага. На цьому наголошує психологиня та сексологиня Юлія Дамочкіна.

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Що не робити у стосунках

Помилок у відносинах може бути багато. Але наступні три – дуже підступні. Вони з кожним повторенням негативно впливають на вас і партнера, щодня зводять усі старання нанівець. Тому вже запам'ятовуйте це, щоб більше не повторювати та не руйнувати баланс.

Образи

Якщо ви думали, що це чудовий спосіб маніпуляції, аби змусити партнера поводитись так, як ви хочете, то це погано. Як мінімум, від самої ідеї маніпуляції відносини не стануть кращими. А додайте сюди ще злість та обурення партнера чи партнерки.



Ставтесь із повагою до партнера чи партнерки / Фото Pexels

Критика

Здорова критика – цілком нормально. Але якщо це перетворюється на щоденний "ритуал", пора припиняти. Ви можете думати, що робите так краще для відносин і самого партнера, але насправді ж мало хто любить критику. Так легко можна втратити довіру.

Крик

Здається, що кохана людина вас не чує або ігнорує? Кричати – точно не вихід. Спробуйте вирішувати конфліктні ситуації за допомогою діалогу та переконливих аргументів, а не емоцій та егоїзму.