Науковці з усього світу вже тривалий час вивчають вплив цього стану на організм. Висновки негативні. Тож розповідаємо вам про наслідки стресу.

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Як стрес провокує аутоімунні захворювання

Американські вчені визначили, що у відповідь на стрес збільшується рівень кортизолу. Наслідками стають запалення, розвиток діабету, ревматоїдного артриту та інших аутоімунних хвороб (вражають різні органи або системи, мають хронічний характер і характеризуються періодами загострення та ремісії).

Якщо стрес постійний, страждатиме імунна система, яка є особливо чутливою. У таких випадках кортизол може частково втратити контроль над нею, що й призводить до запалень.

Ось чому лікарі часто призначають синтетичні аналоги кортизолу для лікування запальних станів. Сильне запалення може спровокувати низку захворювань і розладів, включно з аутоімунними захворюваннями, хворобами серця та діабетом,

– наголошують автори дослідження.



Не стресуйте багато / Фото Pexels

При сильному стресі запалення може посилюватись, адже організм стає стійким до кортизолу. Наслідки можуть бути дуже неприємними – низка захворювань чи розладів, зокрема й аутоімунні.

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"Стрес, ймовірно, не викликає аутоімунних захворювань сам по собі. Однак для людей із групи ризику, можливо через генетичну схильність, стрес може бути одним із факторів, що призводять до розвитку хвороби", – підсумовують науковці.