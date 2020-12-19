Свята супроводжуються опіками, переїданнями та побутовими травмами. Тож розповідаємо, що обов'язково повинно бути в домашній аптечці.

Щоб 1 січня не бігти в аптеку за знеболювальним чи активованим вугіллям, важливо заздалегідь подбати про закупівлю препаратів. Щоб ви нічого не упустили, провізор mrs.olhamiller склала детальний список того, що необхідно закупити в аптеці до Нового року.

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Сорбенти

Якщо на ранок болить голова – вам знадобляться ефективні сорбенти, які допоможуть ввібрати та вивести шкідливі речовини з організму.При цьому важливо памятати, що при похміллі не можна пити препарати з вмістом парацетамолу! Так, парацетамол дозволеним вагітним, годуючим та немовлятам, але його категорично не можна поєднувати з алкоголем