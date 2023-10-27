Щоб волосся виглядало свіжим та доглянутим, за ним треба добре дбати. У догляд входить регулярне підстригання кінчиків, миття шампунем з додаванням кондиціонера та маски.

До теми Як часто треба мити щітку для волосся: волосся буде менше жирніти

Для підтримки здоров’я волосся ще варто час від часу мити гребінець, яким ви користуєтеся. Гребінець скупчує в собі жир, бруд та відмерлі клітини шкіри. Дерматологиня Альпана Мохта каже, що від того, що ми будемо користуватися брудною щіткою, наше волосся буде тьмяним і жирним.

Якщо ви використовуєте лак для волосся, мус, сироватки або олії, вони також будуть накопичуватися на щітці та повертатися на пасма,

– додала дерматологиня.

Окрім того, брудна щітка псує не лише зовнішній вигляд волосся, але й завдає шкоди. Засмічене волосся може легко заплутуватися, а це ускладнить його розчісування. Це може призвести до ламкості кінчиків.



Гребінець для волосся треба один раз в тиждень / Фото Pexels

Доктор медичних наук Стівен Лайн каже, що постраждати може навіть шкіра голови.

На брудному гребінці можуть накопичуватися бактерії та грибки, що може призвести до інфекцій шкіри голови, таких як фолікуліт. Він може переносити олії та бруд, що може призвести до лупи та інших проблем зі шкірою голови,

– додав лікар.

Зробіть хорошою звичкою для себе миття щітки один раз в тиждень. Ви позбавитеся не лише від бруду, але й від майбутніх проблем з вашим волоссям.