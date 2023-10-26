Про корисні властивості різноманітних грибів та обмеження щодо того, кому їх вживати не варто розповіли на інстаграм-сторінці дієтологині Наталії Самойленко.
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Білі гриби, опеньки та лисички – це чудовий варіант білкового продукту. Саме зараз продають на ринках чимало різновидів грибів, тож обійти їх увагою просто неможливо.
Наталія Самойленко часто ділиться з прихильниками порадами щодо тих чи інших продуктів, тож в інстаграм-дописі вирішила розповісти про користь та шкоду від грибів.
Кому гриби підуть на користь
- при зайвій вазі (оскільки гриби містять багато білка та мають низький вміст вуглеводів);
- при остеопорозі (гриби багаті на кальцій);
- при порушенях жирового обміну (високий холестерин низької щільності);
- при серцево-судинних захворюваннях (містять калій);
- при порушенні роботи щитовидної залози (містить селен);
- при випадінні волосся (містять залізо та вітамін D);
- при запаленнях в організмі (містять хітин та антиоксиданти, ефект anti-age).
Дієтологиня зазначає, що достатньо всього 100 грамів опеньків, щоб повністю задовольнити добову потребу організму в цинку та міді, а білий гриб за вмістом фосфору може поступитися лише м'ясу та рибі.
Кому вживати гриби не варто
- дітям до 12 років;
- вагітним жінкам;
- при алергії на гриби - при хворобах шлунково-кишкового тракту в стадії загострення.
Наталія Самойленко радить вживати гриби 1-2 рази на тиждень у поєднанні з овочами. Добірку кількох рецептів можна переглянути в інстаграм-дописі, гортаючи фото праворуч.