3 категорії людей, яким не можна їсти гриби: ви цього не знали

Осінь – пора грибів. Цей продукт є досить універсальним, оскільки гриби можна смажити, тушкувати, маринувати, сушити чи додавати в салати. Та вам варто пам’ятати, що гриби є не лише корисними, але й мають певні мінуси.

Про корисні властивості різноманітних грибів та обмеження щодо того, кому їх вживати не варто розповіли на інстаграм-сторінці дієтологині Наталії Самойленко.

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Білі гриби, опеньки та лисички – це чудовий варіант білкового продукту. Саме зараз продають на ринках чимало різновидів грибів, тож обійти їх увагою просто неможливо.

Наталія Самойленко часто ділиться з прихильниками порадами щодо тих чи інших продуктів, тож в інстаграм-дописі вирішила розповісти про користь та шкоду від грибів.

Кому гриби підуть на користь

при зайвій вазі (оскільки гриби містять багато білка та мають низький вміст вуглеводів);

при остеопорозі (гриби багаті на кальцій);

при порушенях жирового обміну (високий холестерин низької щільності);

при серцево-судинних захворюваннях (містять калій);

при порушенні роботи щитовидної залози (містить селен);

при випадінні волосся (містять залізо та вітамін D);

при запаленнях в організмі (містять хітин та антиоксиданти, ефект anti-age).

Дієтологиня зазначає, що достатньо всього 100 грамів опеньків, щоб повністю задовольнити добову потребу організму в цинку та міді, а білий гриб за вмістом фосфору може поступитися лише м'ясу та рибі.

Кому вживати гриби не варто

дітям до 12 років;

вагітним жінкам;

при алергії на гриби - при хворобах шлунково-кишкового тракту в стадії загострення.

Наталія Самойленко радить вживати гриби 1-2 рази на тиждень у поєднанні з овочами. Добірку кількох рецептів можна переглянути в інстаграм-дописі, гортаючи фото праворуч.