3 категории людей, которым нельзя есть грибы: вы этого не знали

Осень – пора грибов. Этот продукт достаточно универсален, поскольку грибы можно жарить, тушить, мариновать, сушить или добавлять в салаты. Но вам следует помнить, что грибы не только полезны, но и имеют определенные минусы.

О полезных свойствах разнообразных грибов и ограничениях по поводу того, кому их употреблять не стоит рассказали на инстаграм-странице диетологини Наталии Самойленко.

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Белые грибы, опята и лисички – это отличный вариант белкового продукта. Именно сейчас продают на рынках немало разновидностей грибов, так что обойти их вниманием просто невозможно.

Наталья Самойленко часто делится со сторонниками советами относительно тех или иных продуктов, поэтому в инстаграм-посте решила рассказать о пользе и вреде от грибов.

Кому грибы пойдут на пользу

при избыточном весе (так как грибы содержат много белка и имеют низкое содержание углеводов);

при остеопорозе (грибы богаты кальцием);

при нарушениях жирового обмена (высокий холестерин низкой плотности);

при сердечно-сосудистых заболеваниях (содержащих калий);

при нарушении работы щитовидной железы (содержит селен);

при выпадении волос (содержат железо и витамин D);

при воспалениях в организме (содержащие хитин и антиоксиданты, эффект anti-age).

Диетологиня отмечает, что достаточно всего 100 граммов опят, чтобы полностью удовлетворить суточную потребность организма в цинке и меде, а белый гриб по содержанию фосфора может уступить только мясу и рыбе.

Кому употреблять грибы не стоит

детям до 12 лет;

беременным женщинам;

при аллергии на грибы – при болезнях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

Наталья Самойленко советует употреблять грибы 1-2 раза в неделю в сочетании с овощами. Подборку нескольких рецептов можно просмотреть в инстаграмм-посте, листая фото справа.