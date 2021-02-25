Індекс ситості: поради, які допоможуть уникнути відчуття голоду та контролювати апетит

Джерело:інстаграм Fat Killers
Індекс ситості (ІС) – це харчовий індекс, який показує, як довго їжа втамовує ваш голод. Розуміння цього показника допомагає боротися з зайвою вагою та ожирінням.
Індекс ситості – це харчовий індекс, який показує, як довго їжа втамовує ваш голод. Ідея індексу ситості походить від гіпотези, яку відчували майже всі: різні продукти з однаковою калорійністю насичують протягом різного проміжку часу.
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Протягом 2-х годин насиченість фруктами висока, але через цей час вона різко падає, і ви відчуваєте сильний голод, пов’язаний із падінням рівня глюкози в крові. Вони відповідають двом важливим критеріям – містять багато клітковини та води, але також і прості цукри.
Почуття голоду та ситості – це дуже складні механізми, які залежать від багатьох факторів та сигналів, що передаються між травною системою та мозком. Насиченість пов’язана не стільки з кількістю з’їдених калорій, скільки з об’ємом їжі. Розтягнення стінок шлунка є сигналом того, що ви ситі.
Почуття ситості також сильно пов’язане зі смаком продуктів. Чим смачніша їжа, тим коротшою є ситість. Асоціативно багаті жирами та цукром продукти здаються смачнішими, тоді як вміст білку та крохмалю асоціюється з меншою смаковістю продуктів.
Жир є наповнюючим компонентом їжі, оскільки затримує спорожнення шлунка, але він дуже калорійний – більш ніж удвічі вище білка та вуглеводів.
Прості цукри викликають сильні коливання рівня глюкози та інсуліну в крові, що пов’язано з відчуттям дуже сильного голоду.