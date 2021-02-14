Інтенсив вихідного дня: 12 хвилин вправ, які допоможуть прокачати все тіло в домашніх умовах

Інтервальні високоінтенсивні тренування або просто НІІТ, продовжують завойовувати довіру тренерів та змушують худнути навіть тих, хто давно розчарувався в інших, не менш популярних, видах фізичного навантаження. Сьогодні ви зможете відкрити для себе цей тип тренувань та повторити 12 хвилин в стилі НІІТ.

Система тренувань НІІТ розроблялася для професійних спортсменів, передбачаючи розвиток витривалості, сили та швидкості. Після кількох місяців регулярних тренувань, ті, хто обрав для себе новий стиль занять, побачили неймовірні результати – жиру в організмі ставало в рази менше.

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Вважається, що після кожного інтенсивного інтервального заняття, в організмі продовжується метаболізм жирних кислот. І навіть більше – процес триває до декількох годин після закінчення сеансу.

Тож, якщо ви давно шукали ефективні вправи, які не займуть багато часу – вам сюди. Кілька хвилин високоінтенсивних тренувань продемонструють неймовірний ефект та змусять ваш жир танути на очах.