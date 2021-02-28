Інтенсив вихідного дня: 12 вправ для розтяжки м'язів всього тіла

Джерело:24 канал
Розтяжка не вимагає спеціальної фізичної підготовки, тому чудово підходить як для початківців, так і для професійних спортсменів. Тож запропоноване 6-хвилинне навантаження стане чудовим доповненням до вашої щоденної рутини, незалежно від вашої фізичної підготовки.
Стретчинг – це комплекс вправ, розроблений для розігрівання м'язових волокон. Зазвичай вони виконуються перед та після завершення тренувального процесу. Проте ви можете виконувати їх й посеред робочого дня, щоб розім'яти тіло.
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Заняття стретчингом корисні з багатьох причин. Ось кілька з них:
Якщо це те, що ви шукали – розпочніть тренування з відтворення запропонованих вправ. Це чудовий спосіб не лише прокачати своє тіло, але й розслабитися після виснажливого робочого тижня.
6 хвилин розтяжки – відео з каналу Pamela Reif
Якщо це ваше перше заняття – не робіть різких рухів. Всі вправи повинні виконуватися плавно та повільно. Також важливо не перевантажувати своє тіло. Для кращого ефекту, задіюйте якомога більше м'язів, а якщо відчуєте, що перевтомлюєтеся – дозвольте собі відпочити.