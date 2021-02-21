Інтенсив вихідного дня: вправи для колінних суглобів
Відчуваєте хрускіт в колінах, біль та дискомфорт при присіданні? Тоді вам допоможуть ці прості вправи! Розповідаємо, як на колінні суглоби впливає гімнастика, як її проводити та що для цього потрібно.
Джерело:Ремсі Діагностика
Гімнастика для суглобів ніг особливо актуальна для тих, хто переніс травму або захворювання опорно-рухової системи. В таких випадках цей вид навантажень допомагає відновити рухливість і гнучкість. А для здорових людей, які мало рухаються вправи для колін допоможуть тримати тіло в тонусі та уникнути розтягування або вивиху.
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Показання та протипоказання
Як реабілітації лікарі рекомендують вправи для колінних суглобів багатьом пацієнтам. Вони допоможуть у випадках:
- Травм: розтягування, вивиху, перелому, пошкодження меніска;
- Артриту – запалення суглоба;
- Бурситу – запалення суглобової сумки;
- Періартриту – запалення сухожиль;
- Остеопорозу – демінералізація кісток.
У разі нещасного випадку виконувати гімнастику теж можна, проте важливо дочекатися загоєння рани. В деяких випадках, навіть при дотриманні постільного режиму, легкі рухи прискорять процес відновлення.
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Існує чимало причин, чому у вас може проявитися біль в колінах. І якщо для лікування одних – навантаження є обов'язковими, то для інших гімнастика може стати значним ударом по здоров'ю. Це стосується запалень суглобів після перенесеної інфекції і новоутворень.
Гостра фаза будь-якої хвороб та свіжа травма також є протипоказанням для виконання вправ для колінних суглобів. Слід бути обережним, якщо у вас є захворювання хребта або пошкоджені суглоби не тільки колін, але і всього тіла.
Гімнастика
Те, що для здорових людей – розминка перед гімнастикою, перетворюється в пацієнтів з хворими колінами в повноцінне навантаження.
Не зайвим буде зробити легкий масаж ніг у напрямку від стоп до стегон. Кожну вправу слід виконувати з мінімальною амплітудою і в повільному темпі й лиш потім приступати до повноцінного виконання.
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Якщо ви здорові й просто хочете зміцнити суглоби, то можете виконати комплекси для відновлення після хвороб, як розминку перед повноцінним заняттям.
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